France: L’attaquant Karim Benzema bientôt devant les tribunaux ?

L’affaire dite de la sextape qui met en scène Karim Benzema et Mathieu Valbuena n’a pas fini de faire parler. Ce jeudi, le parquet de Versailles a requis l’ouverture d’un procès contre l’attaquant du Real Madrid.

Karim Benzema bientôt devant les tribunaux ?

Eclatée en 2015, l’affaire du chantage à la sextape de l’international français Mathieu Valbuena pourrait aboutir à un procès de Karim Benzema. De fait, le parquet de Versailles interrogé ce jeudi par l’Agence France Presse (AFP) a requis un procès contre la star du Real Madrid. Si la procédure aboutissait, Karim Benzema pourrait être poursuivi pour « complicité de tentative de chantage ».

Pour rappel, le joueur de 32 ans est soupçonné d’avoir incité Mathieu Valbuena, son ex-coéquipier en équipe de France, à payer un groupe de maîtres-chanteurs. Ces derniers menaçaient le milieu offensif de diffuser une sextape qui le mettait en scène avec sa compagne. A l’époque, les auteurs du chantage avaient été mis en relation avec Karim Benzema par son ami d’enfance, Karim Zénati.

La carrière de Karim Benzema en bleu, plombée?

Leader offensif de l’équipe de France à l’époque des faits, l'attaquant sortait d’une Coupe du monde 2014 plutôt réussie. Meilleur buteur français de la compétition avec 3 buts, le goleador du Real Madrid avait même été déclaré meilleur joueur des 15 premiers jours du tournoi par la FIFA. Quelques mois après, éclatent l’affaire de la sextape et des suspicions de chantage sur la personne de Mathieu Valbuena.

Si le numéro 9 qui brille sous les ordres de Zidane s’est toujours défendu et a argué avoir voulu plutôt aider son coéquipier, Karim Benzema n’a plus été rappelé en équipe de France depuis 5 ans. 5 ans au cours desquels il aurait pu glaner avec les Bleus une place de vice-champion d’Europe en 2016 et surtout un titre de champion du monde en 2020. L'attaquant, au cours de sa carrière internationale débutée en 2007, a inscrit 27 buts en 81 sélections.