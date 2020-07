De retour de Paris : Que pèse réellement le candidat Gon Coulibaly ?

Amadou Gon Coulibaly est finalement rentré à Abidjan le jeudi 2 juillet 2020. Évacué d'urgence à Paris, pour un "contrôle médical" le 2 mai, le Premier ministre ivoirien se porte mieux. Son absence a donné lieu à des supputations de tous genres, surtout à propos de sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020 au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais que vaut ce fidèle compagnon d'Alassane Ouattara à quelques mois de la joute électorale ?

Amadou Gon Coulibaly peut-il fait gagner le RHDP ?

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix est de retour après deux mois d'absence. Amadou Gon Coulibaly a dû être évacué hors de la Côte d'Ivoire afin de subir un "contrôle médical", comme l'indiquait un communiqué de la présidence de la République. L'ancien ministre de l'Agriculture de Laurent Gbagbo a posé les pieds à Paris dans la nuit du 2 mai 2020. Le retour du chef du gouvernement avait annoncé à Abidjan le 2 juin, mais en raison d'une rechute, son séjour au pays d'Emmanuel Macron a été prolongé.

Il est vrai qu'Amadou Gon Coulibaly a rejoint les siens et semble se porter mieux. Cependant, il faut s'interroger sur le poids véritable du candidat du RHDP à quatre mois de la présidentielle. Pendant son absence, des militants du parti au pouvoir n'ont pas manqué de montrer leur inquiétude devant la santé précaire du dauphin d' Alassane Ouattara. Ils ont affirmé à travers les différents réseaux sociaux que les responsables de leur formation politique gagneraient à miser sur un autre cheval. Le nom d'Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, qui assurait l'intérim de Premier ministre, a vite circulé sur la toile. Pour ces adeptes du RHDP, il ne faut prendre aucun risque, surtout qu'en face Henri Konan Bédié a officiellement annoncé sa candidature.

Au niveau des cadres, l'heure est plutôt à la mobilisation et la promotion d'Amadou Gon Coulibaly sur le terrain. Ces derniers lancent des missions à l'intérieur du pays afin de convaincre les populations que le choix du Premier ministre demeure le meilleur. Si au départ, la candidature de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République avait du mal à passer, Alassane Ouattara a fini par la faire accepter. Le retour d'Amadou Gon Coulibaly pourrait donner un nouveau souffle au RHDP et offrir la possibilité aux houphouëtistes de se réunir autour de lui. Et pour cela, il est à souhaiter que ce fidèle du chef de l'Etat ait une santé solide.