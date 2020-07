Retour de Laurent Gbagbo à Abidjan : Voici ce qu'en pense le PDCI

La Cour pénale internationale (CPI) a assoupli les conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Dès lors, la question du retour du "Woody" de Mama à Abidjan est sur les lèvres. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié fait partie des forces politiques qui souhaitent que l'ancien président foule de nouveau le sol ivoirien. Cette position vient d'être confirmée par Jean-Louis Billon, le secrétaire exécutif dudit parti en charge de la communication et de la propagande.

Le PDCI souhaite le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire

Dans un communiqué publié le 28 mai 2020, la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle assouplissait les conditions de mise en liberté appliquées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. En effet, la CPI a décidé de la levée de certaines restrictions qui frappaient le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP). Il s'agit de ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l’État d’accueil, à moins d’y avoir été expressément autorisés au préalable par la Cour ; remettre au Greffe toutes les pièces d’identité dont ils disposent, en particulier leur passeport; se présenter chaque semaine auprès des autorités de l’État d’accueil ou auprès du Greffe et se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l’État dans lequel ils seront libérés. Ainsi, Laurent Gbagbo est susceptible de regagner la Côte d'Ivoire près de dix ans après son transfèrement à La Haye.

Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, rien ne devrait s'imposer au retour de Laurent Gbagbo dans son pays. Au cours d'une émission télé, Jean-Louis Billon a livré la position du PDCI sur cet épineux sujet. "Nous espérons qu'il revienne. Nous souhaitons qu'il revienne. Nous voulons qu'il revienne en paix et dans la paix. Aussi bien pour le président Gbagbo que pour Charles Blé Goudé et tous ceux qui sont exil. Je ne pense pas qu'on soit hors de son pays de gaieté de cœur. On doit être libre de ses mouvements", a souligné l'ex-ministre du Commerce.

Le secrétaire exécutif du PDCI estime que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'étaient pas les seuls acteurs de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. "Les responsabilités sont collectives", précise-t-il. "Il y a eu la Cour pénale internationale qui a donné un acquittement, qu'il rentre ! Tout simplement. On ne va pas s'éterniser dans la crise. Nous ne sommes ni le premier pays ni le dernier à avoir connu une crise. A un moment donné, on fait la paix. Le temps de la paix est venu. Et nous souhaitons que tout le monde revienne en Côte d'Ivoire", a enfoncé le proche de Bédié.