Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du vendredi 3 juillet 2020

La titrologie ou la revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 3 juillet est dominée par le retour d'Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire après un séjour de deux mois en France pour des raisons de santé.

Titrologie : Le retour d'Amadou Gon Coulibaly au coeur de la titrologie de ce vendredi.

Le retour du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rhdp à la présidentielle d'octobre 2020, a été décortiqué par dans la titrologie des journaux parus ce vendredi. L'Essor Ivoirien barre à sa Une ''Aéroport Félix Houphouët-Boigny, hier: Accueil présidentiel pour Gon Coulibaly''. Le Rassemblement barre à sa Une: ''Après un séjour médical de 2 mois en France, Le champion du Rhdp est rentré au pays, hier!''.

''De retour à Abidjan, Gon Fotamana'', peut-on lire à la Une de Le Mandat. L'Expression relaie quelques propos d'AGC à son arrivée: ''Me voilà de retour en forme'', indique le journal. Même son de cloche pour le journal Le Matin qui barre à sa Une ''Accueilli par le couple présidentiel, le premier ministre Amadou Gon: je suis de retour pour prendre ma place''.

Le Jour Plus affiche à sa page d'ouverture quelques propos tenus par AGC: ''Je suis de retour pour continuer l'œuvre de développement''. Le Sursaut indique à sa première page: ''Rhdp/ De retour hier de Paris, Amadou Gon Coulibaly : un chemin parsemé d'embûches vers la présidence''.

La titrologie du 3 juillet 2020 dominée par le retour de Gon Coulibaly

Pour sa part, Notre Voie affiche à sa page d'accueil: ''Arrivée du Premier ministre hier, Ouattara et Gon violent les mesures barrières''. D'autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce jour. Soir Info revient sur la pandémie de Coronavirus et barre à sa Une: ''Covid-19 en Côte d'Ivoire, la maladie prend de l'ampleur à l'intérieur du pays, ça fait de plus en plus peur''.

Générations Nouvelles barre à sa page d'accueil: ''Adhésion et remobilisation des bases, les hommes de Soro quadrillent Yamoussoukro''. Le journal Supersport indique à sa Une: ''FIF: L'État met la pression, Sidy craque et cède. L'AGO demain à Yamoussoukro". Et c'est la fin de la titrologie de ce 3 juillet 2020. À demain à tous.