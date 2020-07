Covid-19: Un cabinet d'avocats présente ses offres aux investisseurs ivoiriens

En cette période de crise sanitaire marquée par la propagation du Covid-19, l’entreprise Harvey Law Group, un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l’immigration a expliqué ses offres aux investisseurs ivoiriens soucieux de plus de mobilité et d’accès à de nouvelles opportunités commerciales.

Covid-19 : Un cabinet d'avocats offre des programmes de citoyenneté et résidence par investissement aux Ivoiriens

Leader mondial de la mobilité internationale, le cabinet d'avocats Harvey Law Group (HLG), a ouvert un bureau à Abidjan depuis le 23 janvier dernier Abidjan. L’objectif, selon les responsables de cette entreprise spécialisée dans les domaines de l’immigration d'affaires, est de familiariser les Ivoiriens à la notion de mobilité internationale, par le biais de programmes gouvernementaux, de résidence et de citoyenneté par l’investissement, afin de répondre à une demande croissante d’immigration à l’étranger sur le continent africain.

« De nombreux citoyens ivoiriens ont immigré vers des destinations comme la France, l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis “mais il y a plus de 23 pays dans le monde qui offrent des programmes d’immigration d’investisseurs dans lesquels un investisseur étranger investit dans le pays en échange d’une résidence ou d’une citoyenneté et de son passeport”, informe le communiqué du cabinet d'avocats. Précisant que ces programmes d’immigration par l’investissement ne sont plus réservés aux seuls individus très fortunés, mais se démocratisent incontestablement chez les Ivoiriens issus des classes moyennes et supérieures.

En cette période d’incertitude due à la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, indique Me Jean-François Harvey, il demeure important pour son entreprise de continuer la fourniture à leurs clients de conseils adéquats sur les différents programmes d’immigration d’investissement. « En ces temps d’incertitude, il est important que nous continuions à fournir des solutions à nos clients. Cela inclut des conseils adéquats sur les programmes d’immigration d’investissement, le respect de leurs exigences, la livraison d’un service de haute qualité et la garantie d’une orientation professionnelle, traduit par une approbation réussie. Nous sommes reconnaissants envers nos clients qui nous ont fait confiance dans l’avenir de leur entreprise et de leur famille », a déclaré Me Jean-François Harvey, Associé gérant mondial de HLG.

La structure spécialisée dans l’immigration d’affaires et l’immigration d’investisseur, faut-il le noter, offre aux chefs d’entreprises, aux opérateurs économiques qui souhaitent faire des affaires dans d’autres pays, la possibilité de bénéficier de programmes de résidence et de citoyenneté tout en y investissant.