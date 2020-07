Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 4 juillet 2020

La revue de la presse ivoirienne ou la titrologie du samedi 4 juillet 2020 est principalement axée sur le probable retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et la sortie du nouvel album de Yodé et Siro. La présidentielle du 31 octobre 2020 n'échappe pas aux médias ivoiriens.

Titrologie, Laurent Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire

"Une demande de Gbagbo adressée aux autorités ivoiriennes", affiche L'Inter, dans sa parution du samedi 4 juillet 2020. En effet, le journal indépendant nous laisse entendre que l'ancien président a émis le souhait de rentrer en Côte d'Ivoire. "La réponse d'Abidjan est attendue", précise notre confrère. Dans les colonnes de ce média, les lecteurs découvrent "pourquoi Blé Goudé était à Paris". À la Une de ce tabloïd, le journal dévoile ce que "le RHDP prépare avec Gon après son retour", à quatre mois de la présidentielle.

Justement, à propos du retour du Premier ministre ivoirien à Abidjan, Le Matin, affirme que le comeback du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 31 octobre "place le RHDP sur orbite". Dans sa titrologie, le journal annonce "d'importants bouleversements" dans l'opposition au cours des prochains jours. Revenant sur le rejet de la candidature de Kouadio Konan Bertin dit KKB pour la convention de désignation du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le confrère nous en livre les raisons. On apprend également que dans les supermarchés, les banques et les marchés, les gestes barrières prises contre la maladie à coronavirus sont brisées.

Pour sa part, Le Patriote, préfère s'intéresser aux infrastructures routières réalisées par Alassane Ouattara. Ce journal proche du parti au pouvoir barre à sa Une qu'en 9 ans de présidence, le chef de l'Etat a à son actif plus de 600 km de routes neuves. "Il était une fois "Madou Goudron" ", écrit le média en couverture. Soir Info, nous révèle qu'à Gagnoa, "des agents de santé ont été infectés" par la covid-19. Il aborde également le dossier Laurent Gbagbo et écrit que l'ex-président a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) de le laisser entrer en Côte d'Ivoire. Le Nouveau Réveil, accorde sa Une à la sortie du nouvel album de Yodé et Siro, qui "déshabillent" le régime d'Alassane Ouattara. Fraternité Matin, donne aux lecteurs un avant-gout de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) en s'attardant sur l'assemblée générale ordinaire qui se tient auj,ourd'hui à Yamoussoukro.