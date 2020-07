Voici les paroles de la chanson de Yodé et Siro qui fâchent le régime

Dans leur nouvel album intitulé ''Héritage'', les artistes zouglou, Yodé et Siro, ont été sans pitié pour le régime du président Alassane Ouattara.

Yodé et Siro sans pitié pour le régime Ouattara

"Pour tous les régimes qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons toujours chanté, pas en tant que supporters mais en tant qu'artistes engagés. Sous les présidents Guéi et Bédié, nous avons sorti la chanson "Ivoirité"... A peine le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, que nous lui avions souhaité la bonne arrivée sur l'album Antilaleca avec une chanson qui disait en substance ceci: "Bonne arrivée''. Ensuite, sur l'album Signe Zo, nous avons fait une autre chanson: Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Sous le président Alassane Ouattara, nous n'avons pas encore chanté. De sorte que certaines personnes s'en étonnent. Mais nous dirons encore ce que nous pensons'', avaient récemment déclaré les Zouglouman Yodé et Siro lors d'un passage sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne ( NCI).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux talentueux artistes ivoiriens n'ont vraiment pas dérogé à leurs principes. Dans leur nouvel album intitulé ''Heritage'' dont la conférence de presse de présentation a eu lieu jeudi à Abidjan, Yodé et Siro ont sévèrement critiqué le régime du président Alassane Ouattara.

''Mais président, ton peuple a faim, on dit quoi ? Les gens sont emprisonnés et tu dis qu'il n'y a personne en prison...Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit qu'il n'y a pas l'argent au pays et tu dis que l'argent travaille. Mais l'argent, ça travaille pour qui ? ... Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, ce sont les Bakayoko ou bien les Coulibaly seulement qui mangent... Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison, le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à deux chiffres. Faisons attention à un peuple qui ne parle plus parce que quand ça va chauffer il n'y aura plus de clôture pour sauter car maman bulldozer a tout cassé''. Telles sont entre autres les paroles de la chanson phare de l'album Héritage.