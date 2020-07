CPI : Charles Blé Goudé a quitté la Hollande pour la France

Libre de ses mouvements depuis la dernière décision de la Chambre d'appel de la CPI, Charles Blé Goudé peut désormais voyager dans les pays signataires du Statut de Rome. À en croire L’Intelligent d’Abidjan, le Président du Cojep s'est rendu en France, 3 juillet 2020, dans un cadre privé.

Charles Blé Goudé en France pour un séjour privé

Dans sa décision rendue le 30 mai dernier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé de lever toutes les mesures de restrictions, de déplacements et de voyage contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. En vertu de cette décision, l'ancien Président ivoirien a aussitôt envoyé son avocat aller récupérer son passeport auprès du greffe de la Cour.

Dans un message adressé à ses compatriotes sur les réseaux sociaux, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) s'était, non seulement, réjoui de la décision, mais a également exprimé sa volonté de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire, aussi tôt que possible.

Mais avant ce retour au bercail, nous apprenons par les soins du confrère IA que l'ancien leader des jeunes patriotes s'est déplacé ce vendredi 3 juillet 2020 des Pays-Bas à la France dans un cadre strictement privé, sans en dire plus.

Notons en effet que la reprise des vols dans l'espace Schengen a par ailleurs favorisé ce déplacement de Blé, désormais libre de ses mouvements en dépit de l'appel toujours pendant de la Procureure Fatou Bensou contre la décision d'acquittement prononcée par la Chambre préliminaire I, le 15 janvier 2019.

Notons que dans le même temps, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, est rentré en Côte d'Ivoire la veille, après un séjour médical de deux mois à Paris.