Insécurité : Affrontements sanglants à Adjamé, deux personnes tuées

À moins de quatre mois de l'élection présidentielle de 2020, aucun fait ne doit paraître anodin dans la sécurisation de ce processus. Encore moins les affrontements sanglants entre deux sous-quartiers de la commune d'Adjamé qui ont causé la mort de deux individus.

Affrontements entre Quartier Latin et 220 Logements à Adjamé

Adjamé, commune populaire de la ville d'Abidjan, a été le théâtre de violents affrontements entre deux sous-quartiers. Cette commune abritant des gares routières et de nombreux commerces est à n'en point douter le terreau d'une délinquance juvénile et d'une insécurité qui ne dit pas son nom. Les témoignages sont légion à propos de nombreux voyageurs et autres visiteurs occasionnels de cette commune, qui se sont vu dépouiller de leurs biens, non sans mettre en péril leur intégrité physique.

Il ressort par ailleurs des informations publiées sur la page Facebook de la police nationale que « les 1er et 3 juillet 2020, deux corps sans vie ont été découverts à Adjamé, respectivement aux quartiers Latin et aux 220 Logements ». Selon les témoignages recueillis, ces deux personnes sont passées de vie à trépas à la suite d'un affrontement des jeunes du quartier Bracodi contre ceux des 220 logements.

« Le corps de feu B.A, 20 ans, domicilié à Adjamé Mirador, a été découvert au Quartier Latin, le 1er juillet 2020. Voulant le venger, les jeunes de son quartier se sont attaqués à ceux des 220 logements, dont ils attribuent le meurtre du défunt. Cet affrontement fait une autre victime, feu D. A., 27 ans, mortellement poignardé », précise la police ivoirienne.

Ainsi, à la suite d'une opération de police savamment menée, sept (07) individus qui ont participé à cette bataille mortelle ont-ils été interpellés. C'est donc le lieu de féliciter les autorités sécuritaires pour ce beau coup de filet, et surtout les interpeller à redoubler davantage de vigilance pour la sécurisation des personnes et des biens durant les joutes électorales à venir.