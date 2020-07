Mike le Bosso: ''Idriss Diallo et Sory Diabaté veulent empêcher Drogba...''

Le promoteur de spectacles ivoirien et producteur d'artistes vivant en France, Mike le Bosso, s'est invité dans le débat relatif à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football ( FIF).

Mike le Bosso révèle un complot d'Idriss Diallo et Sory Diabaté contre Drogba

L'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football ( FIF) continue de susciter de nombreuses réactions. Le promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Mike le Bosso, s'est invité dans le débat. Il a tout de suite pris position pour l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qu'il considère comme le candidat du peuple. Pour l'acteur culturel, le président sortant Sidy Diallo serait en train de faire des manœuvres pour écarter l'ancien buteur de Chelsea.

''Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le football, veulent que Didier Drogba soit élu président de la Fédération ivoirienne de football. Quand on regarde ce qui se passe, on sait que cette élection est émaillée de beaucoup d'irrégularités... Le camp Sidi Diallo est en train de mettre en place des manœuvres de vol à grande échelle; ils veulent manipuler les votes; ils essaient d'influencer les votes des présidents de club...'', a-t-il confié.

Avant d'ajouter: ''On est fatigué de Sidy Diallo et sa clique parce que depuis plus de 20 ans, le football ivoirien est dans un état d'amateurisme très profond...C'est une équipe qui s'est toujours servi du football ivoirien pour s'enrichir'', a-t-il craché.

Mike le Bosso a également fait les éloges de son candidat: ''Cette année, Didier Drogba est candidat. Qui ne le connaît pas dans le monde entier? Il a été l'un des plus grands footballeurs ivoiriens. On a tous vu ce qu'il a apporté à la nation ivoirienne. A l'époque, chaque fois que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouait, Téléfoot (média français) partait toujours à Abidjan pour couvrir les matches et en France, nous étions fiers d'être ivoiriens. Drogba ne vient même pas à la Fédération pour s'enrichir...C'est un milliardaire. Didier Drogba à la FIF, c'est une porte ouverte aux investisseurs...Il avait une offre dans l'encadrement de Chelsea Fc, mais il a préféré venir servir son pays parce qu'on sait tous comment vivent les enfants dans le championnat ivoirien. Ils sont comme des mendiants et tout ça, à cause de Sidy Diallo et sa clique. Pour moi, Idriss Diallo et Sory Diabaté ont déjà fait leurs preuves à la FIF; ces deux ne sont pas venus apporter quelque chose à la FIF... Ils n'ont jamais joué au football et ces gens veulent empêcher l'un des plus grands footballeurs au monde de travailler'', a-t-il déclaré.

Mike le Bosso a tenu à lancer un message aux présidents de clubs: ''Pensez à nous les Ivoiriens. Laissez Didier Drogba moderniser le football ivoirien; nous les Ivoiriens, on va partir au terrain et on sera fier de suivre le championnat ivoirien'', a-t-il imploré.