Election à la FIF: Quand la toile refuse ''d'enterrer'' Didier Drogba

Candidat déclaré à l’élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba est mal embarqué et pourrait finalement ne pas être en lice lors du scrutin de septembre. A quelques jours de la fin du dépôt des candidatures, les fans de la star ivoirienne refusent de s'avouer vaincus.

Didier Drogba toujours dans la course?

Muet depuis quelques jours, Didier Drogba a vu l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) lui préférer le candidat Idriss Diallo dans la course à la présidence de la FIF. L’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire pourrait finalement ne pas être candidat car, même si leur choix n’est pas encore officiel, les médecins du sport devraient accorder leur voix à Sory Diabaté. En grande difficulté, l’ancien attaquant de Chelsea peut cependant compter sur l’optimisme de ses fans sur les réseaux sociaux.

A coup d’informations parfois surfaites, les Drogbaphiles se galvanisent et sont convaincus que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sera bel et bien candidat. Cet optimisme est aussi maintenu par Sinani Dosso qui, usant de proverbes et d’images, assure que Didier Drogba sera bien présent dans les urnes en septembre prochain. Dans un commentaire Facebook, cet ancien fidèle de Sidy Diallo assurait que le meilleur buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire « aura un parrainage » afin de valider sa candidature.

Didier Drogba ne lâche pas l’AFI

Le parrainage tant espéré par l’ancien capitaine des Eléphants viendra-t-il de l’AFI? La question reste pour l’heure posée. Cependant, la structure dont il est vice-président est celle sur laquelle Didier Drogba souhaite s’appuyer. Pour y parvenir, l’ancien joueur de Chelsea serait même prêt à entamer une action judiciaire contre Cyrille Domoraud, Arouna Dindané, Kolo Touré et les autres membres du bureau de l’association qui ont décidé de voter pour Idriss Diallo.

On annonce même l’implication de la section Afrique de la Fédération des joueurs professionnels (FifPro). Didier Drogba, comme il l’a fait tout au long de sa carrière, compte donc vendre chèrement sa peau. En attendant, les autres candidats, quasiment assurés de pouvoir obtenir les 8 parrainages nécessaires continuent la campagne sur le terrain.