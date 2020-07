People: Voici pourquoi Emma Lohoues et Siro se sont embrassés

Des images publiées dimanche sur les réseaux sociaux ont permis de voir le chanteur zouglou Siro, embrasser la belle Emma Lohoues.

Ce qui s’est passé entre Emma Lohoues et Siro

Yodé et Siro ont dévoilé le 3 juillet dernier, un nouvel album intitulé ‘’Héritage‘’. Dans cette production, les enfants de Gbatanikro, comme à leurs habitudes, ont dédié une chanson au président de la République. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo Yes (entendre Yodé et Siro) a craché ses vérités à la face du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Ce qui a suscité une vive polémique sur la toile. Félicités par les opposants, Yodé et Siro ont été vivement critiqués par des partisans du Rhdp dont certains ont même demandé leur arrestation.

«Nous, on ne fait pas de chanson pour quelqu’un. Nous faisons des chansons pour le peuple. Nous, nous sommes dans la peau du peuple. La preuve en est que lorsque les présidents Robert Guéi et Henri Konan Bédié étaient là, nous avons critiqué. Quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir ; quand il y a eu la question de la rébellion, nous avons chanté pour la nation parce que nous estimons que des enfants du pays ne peuvent pas prendre les armes contre le pays. Pendant son mandat également, nous avons remarqué des dysfonctionnements et nous les avons critiqués. En tout, pour dire que nous sommes restés dans notre même position », a expliqué Siro qui se retrouve actuellement au cœur d’une autre polémique.

En effet, des photos ont été diffusées sur la toile dimanche, dans lesquelles l’on aperçoit Siro, embrasser langoureusement la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues, ex copine de feu Dj Arafat. Alors que de nombreux internautes ont tout de suite pensé à une relation amoureuse entre nos deux célébrités, une source proche des Zougloumen a confié à Afrique-sur7, qu’il s’agissait, en réalité, des images du clip d’une chanson de leur dernier album, intitulée ‘’Coco‘’. La vidéo de cette chanson a même été publiée sur la chaîne Youtube de Yodé et Siro, dimanche 19 juillet.