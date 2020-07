Présidentielle : Voici ce qui divise Gnamien Konan et Alassane Ouattara

Gnamien Konan, à la tête de La Nouvelle Côte d'Ivoire, est un farouche adversaire d'Alassane Ouattara. Au moment où le président ivoirien doit se prononcer à propos d'un probable 3e mandat, l'ancien ministre ivoirien l'invite à s'inspirer de l'exemple du Ghana voisin.

Gnamien Konan parle à Ouattara : "Ce qui nous oppose, c’est notre vision de la Côte d’Ivoire"

Le débat fait rage actuellement en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, dont le mandat prend fin le 31 octobre 2020, doit décider s'il sera en lice pour la présidentielle ou plutôt se retirer comme il l'avait annoncé face aux députés et aux sénateurs à Yamoussoukro. Dans une publication sur la page Facebook officielle de La Nouvelle Côte d'Ivoire, son parti politique, Gnamien Konan a laissé un message au chef de l'État, à propos de sa candidature à la présidentielle et à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Ci-dessous la déclaration de Gnamien Konan :

"Notre responsabilité commune...

Ce qui nous oppose, c’est notre vision de la Côte d’Ivoire et de la démocratie. C’est énorme. Mais, c’est sans animosité.

Par exemple, pour la victoire du RHDP et non celle de la Côte d’Ivoire, on ouvre la possibilité dans notre pays, qu’un Président puisse faire modifier la Constitution et pour faire autant de mandats que lui et son clan désirent.

C’est inacceptable pour nous aujourd’hui et ça le sera pour vous demain.

Regardez le coût d’un tel projet pour la Côte d’Ivoire : la multiplication des institutions et un gouvernement de 54 ministres. Sans compter les achats de conscience et les situations d’impunité.

Caution multipliée, parrainage inédit et intellectuellement grotesque!

Quelle Côte d’Ivoire voulons-nous laisser à nos enfants et nos petits enfants? Quelles valeurs, surtout? C’est le moment pour nous tous, de nous poser ces questions.

Regrettable le mal fou qu’a mon pays, après soixante ans à prendre le train de la démocratie.

Ridicule et triste, pourtant l’exemple de notre voisin le plus proche, le Ghana, est là.

Que Dieu bénisse et guide notre Président, le Président de toute la Côte d’Ivoire!"

Gnamien Konan, Président de [email protected] Nouvelle Côte d’Ivoire.