Drame: La soeur de l'artiste Obams tuée dans un accident de voiture

En pleine campagne de promotion de son nouveau concept, le jeune artiste ivoirien Obams vient d’être frappé par un malheur.

Obams en deuil

L’artiste Obams s’est véritablement imposé comme étant l’une des valeurs sûres de la musique urbaine en Côte d’Ivoire. Avec son titre intitulé ''Je force pas'', dévoilé en novembre 2019, le jeune homme a connu un succès phénoménal qui l’a révélé au grand public.

Il a été danseur auprès d'artistes de renom tels que Doliziana Debordo, Imilo le chanceux du Burkina Faso et feu Dj Arafat qui lui avait prédit un avenir glorieux.

"Un soir, nous étions dans la voiture d’Arafat; il m’a observé un moment avant de me dire avec attention que si je me lance dans la musique, je vais faire mal. Il m’a surtout encouragé à le faire. En tant que jeune danseur en ce moment-là, de tels propos venant d’un homme comme Arafat, m’ont amené à beaucoup réfléchir. Quand on sait qu’Arafat est quelqu’un de franc, qui dit ce qu’il pense, j’avoue que ses paroles m’ont amené à beaucoup méditer sur mon avenir dans le show-biz. Je peux dire que les mots du Yôrô m’ont beaucoup secoué et procuré inspiration et confiance en soi », confiait le jeune prodige du Couper décaler à Vibe radio.

Près de 6 mois après le titre ‘’Je force pas‘’, Obams présente à ses mélomanes un autre single ayant pour titre ‘’C’est doux". Alors qu’il est à fond dans la promotion de son nouveau concept, l’artiste vient d’être frappé par un malheur.

Sa sœur ainée a malheureusement a été tuée ce mardi dans un grave accident de voiture à Abidjan. La rédaction d'Afrique-sur7.fr présente ses sincères condoléances à Obam’s ainsi qu’à toute sa famille.