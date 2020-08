Grave accident sur l'autoroute (Yopougon-Adjamé), plusieurs victimes

Un grave accident s'est produit en début d'après-midi, sur l'autoroute du nord, dans le sens Yopougon - Adjamé. Un véritable carambolage, impliquant plusieurs véhicules de divers calibres, et qui a fait de nombreuses victimes.

Encore un accident de la circulation sur l'autoroute du nord

On ne le dira jamais assez, car il convient de rappeler quotidiennement aux automobilistes et autres usagers de la voie publique de veiller à la stricte application des mesures de sécurité routière afin d'éviter de tels drames. Et pourtant, les accidents de la circulation sont de plus en plus légion en Côte d'Ivoire en général, et à Abidjan en particulier.

Alors que les Ivoiriens s'activent à célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un grave accident de la circulation s'est produit, ce mercredi 5 août, dans la capitale ivoirienne, sur l'axe Yopougon - Adjamé. Les circonstances exactes de ce drame ne nous ont pas été rapportées, mais en attendant d'en savoir davantage, l'on pourrait retenir la violence de l'impact entre les différents véhicules impliqués dans ce carambolage.

Un véhicule roues en l'air, un autre pris en sandwich entre un camion et une fourgonnette, la même fourgonnette totalement endommagée d'un côté, sans oublier un camion de transport de planches littéralement froissé avec sa charge déversée sur la chaussée. L'information publiée sur les réseaux sociaux fait état de plusieurs victimes enregistrées sans plus de précisions. C'est donc le temps d'interpeller tous les automobilistes à faire preuve de prudence en ces périodes de vacances scolaires.