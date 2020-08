Explosion à Beyrouth: Ouattara apporte son soutien, Macron sur place

48 heures après les terribles explosions à Beyrouth, les soutiens au Liban se poursuivent. Le président ivoirien, Alassane Ouattara a apporté son soutien au pays du Cèdre où Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi.

Ouattara aux côtés de Beyrouth

137 morts, c’est le dernier bilan de la double explosion survenue mardi dans la zone du port de Beyrouth. Le drame dû à un incendie dans un dépôt de nitrate d’ammonium a causé des milliers de blessés et jeté à la rue plus de 300.000 personnes. Le bilan pourrait s’alourdir avec le nombre important de personnes portées disparues. Face à cette situation apocalyptique à Beyrouth, le président ivoirien, Alassane Ouattara a adressé un message de compassion aux Libanais.

« J’exprime ma solidarité et ma profonde compassion au peuple libanais. Mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes de la double explosion survenue à Beyrouth et prompt rétablissement aux blessés », a écrit Alassane Ouattara. Sur place, l’aide internationale continue d’arriver. Des secouristes originaires de divers pays continuent d’affluer dans la capitale libanaise où les dégâts matériels sont énormes.

Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth

Au nombre des premiers chefs d’Etats à avoir annoncé une aide au Liban, le président français, Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi à Beyrouth. Le locataire de l’Elysée arrivé aux alentours de 9 heures GMT dans la capitale libanaise, doit visiter les lieux du drame et aussi s’entretenir avec les autorités du pays du Cèdre. Emmanuel Macron va ensuite prendre part à une conférence de presse.

« Je viens de manière quasi immédiate pour apporter un message de soutien et d'amitié », a déclaré le président français à son arrivée. La France qui compte pour l’heure un mort et des blessés parmi les victimes de cette explosion a également envoyé de l’aide au Liban. Déjà durement touché par une terrible crise économique, le Liban connait encore des heures sombres.