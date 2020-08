3e mandat : Alassane Ouattara, la réaction attendue de Macron

Alassane Ouattara a annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat après le décès de son dauphin. Emmanuel Macron, qui avait salué une « décision historique » du président ivoirien, est donc attendu pour donner son opinion sur ce rétropédalage.

Alassane Ouattara candidat, que dira Emmanuel Macron ?

5 mars 2020, Alassane Ouattara annonçait devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Yamoussoukro sa volonté de prendre sa retraite politique définitive, et son intention de passer le flambeau à une nouvelle génération. Une semaine plus tard, Amadou Gon Coulibaly a été désigné en qualité de candidat du RHDP unifié à l'élection présidentielle de 2020. Emmanuel Macron avait alors salué cette décision du chef de l'Exécutif ivoirien à travers ce tweet : « Je salue la décision historique du président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple. »

Cependant, le Premier ministre ivoirien succombera à un malaise cardiaque après deux mois de soins intensifs en France. C'est ainsi qu'à son récent Conseil politique du 29 juillet dernier, le parti présidentiel avait appelé le président ivoirien à revenir sur sa décision et à se porter candidat pour le scrutin du 31 octobre prochain.

Précisément huit jours après cette sollicitation, le Président Ouattara a profité de son adresse à la Nation pour annoncer sa volonté de candidater pour la prochaine présidentielle. Après cette annonce d'Alassane Ouattara, les réactions se sont aussitôt enchaînées aussi bien dans les rues abidjanaises que sur la toile.

Nathalie Yamb, Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, qui avait prédit cette issue, quand bien même elle la dénonce, a donc les yeux rivés sur le président français. Dans un tweet publié dans la foulée du discours du chef de l'État, la dame de Sotchi a déclaré : « Depuis, je suis calée là à attendre le tweet d'Emmanuel Macron. » Elle est d'ailleurs loin d'être seule à surveiller le compte Twitter du locataire de l'Élysée, d'autant plus que Paris suit de près l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Macron se trouve pour l'instant à Beyrouth, au Liban, ou une double déflagration a soufflé le port de la capitale libanaise.