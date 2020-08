Attaques contre Drogba: Mike le Bosso met en garde Barthélémy Inabo

L’ancien animateur de la RTI, Barthélémy Inabo Zouzoua, semble ne pas approuver la validation de la candidature de Didier Drogba à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Il a aussitôt été mis en garde par Mike le Bosso.

FIF: Barthélémy Inabo Zouzoua s’oppose à la validation de la candidature de Drogba

La candidature de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football semble avoir été validée par la commission électorale présidée par l’ancien ministre des Sports, Réné Diby. C’est en tout cas l’information délivrée par les fidèles lieutenants de l’ancien buteur de Chelsea.

"Validé bimmmm!!! soyez sereins, nous sommes dans la course finale’’, a posté Zoro Marc dans la soirée du dimanche, quand Copa Barry revenait à la charge ce lundi matin: ‘’À mon réveil, je lis ce message: "Bonjour bro ! On est officiellement validé pour la candidature à la FIF. Signé Didier Drogba’’.

Depuis lors, c’est la joie du côté des supporters de Didier Drogba à l'opposé de certains supporters des camps adverses de Sory Diabaté et d'Idriss Diallo, qui dénoncent un passage en force en raison de parrainages litigieux dont souffre le dossier de Drogba.

Au nombre des mécontents, se trouve l’ex animateur télé, Barthélémy Inabo Zouzoua. ‘’…Je ne cautionne pas la forfaiture sinon les autres candidats vont se retirer et Drogba sera unique candidat et on verra‘’, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Cette sortie de Barthélémy Inabo Zouzoua a suscité les réactions de plusieurs pro-Drogba dont le promoteur de spectacles ivoirien basé en France, Mike le Bosso.

‘’…Sache que la forfaiture, c’est Sory Diabate et Idriss Diallo. Vous avez employé toutes les pirouettes pour empêcher Drogba mais il a tout déjoué. Vieux, s’il te plait, reste dans ton truc, loin de notre football, c’est mieux pour le respect. Merci‘’, a riposté Mike le Bosso sur son compte Facebook.