FIF: En campagne, Sory Diabaté lance des piques à Didier Drogba

Le président de la ligue professionnelle de football, Sory Diabaté, a expliqué une affaire de brassard entre Didier Drogba et Zokora Didier en équipe nationale de Côte d’Ivoire.

Sory Diabaté: "Zokora Didier est un joueur qui n’a jamais triché sur le terrain"

Candidat à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté a démarré sa tournée des clubs par le grand Est qui regorge 10 % des membres actifs de la FIF. Il s’est fait accompagner d’une forte délégation au sein de laquelle l’on retrouve l’ex international ivoirien Zokora Didier Alain dit Maestro dont il fait les éloges dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

‘’Il est l’un des joueurs les plus expérimentés et ayant le plus de sélections. Maestro Zokora, 153 sélections, un joueur qui n’a jamais triché sur le terrain. Il faut le lui reconnaitre. Quand les gens l’insultent, ils ne reconnaissent pas l’homme‘’, a affirmé l’actuel président de la Ligue Pro. Sory Diabaté a également expliqué une affaire de brassard de capitaine que le sélectionneur Zahoui François avait retiré à Didier Zokora au profit de Didier Drogba.

‘’Ça faisait un an qu’il portait le brassard; il est venu me voir dans ma chambre; il me dit: président, ça fait combien de fois qu’on me donne ce brassard et on me le reprend … Je lui ai dit: Zahoui dit que tu dois donner le brassard à Didier; c’est Zahoui, ton entraîneur. Même si tu as raison, devant lui, je dirai que tu as tort‘’, a fait savoir Sory Diabaté avant de révéler avoir ordonné à Zokora Didier de retirer le brassard pour le remettre à Didier Drogba en présence de tous les autres joueurs de la sélection.

‘’Est-ce que vous avez entendu parlé de cette histoire ? Est-ce que lui, il ne pouvait pas réclamer le brassard ? Si quelqu’un devait prendre le brassard, c’était lui mais il l’a laissé. Donc, moi, je préfère marcher avec des gens comme ça parce que dans leur fonctionnement, il y a la sincérité, il y a l’humilité‘’, a-t-il laissé entendre.