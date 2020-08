An 1 du décès d'Arafat: Ce que Carmen Sama et Maël Houon ont fait

Le fils de Dj Arafat, Maël Houon, et Carmen Sama ont rendu un vibrant hommage au Daishikan décédé il y a exactement un an.

Maël et Carmen Sama rendent hommage à feu Dj Arafat

A l'occasion de la célébration de la première année du décès d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat, sa veuve Carmen Sama, à l'instar de plusieurs proches du Daishikan, a rendu un vibrant hommage au père de sa fille Rafna. Elle s'est rendue mardi dans les différents quartiers où a vécu son défunt mari. Après Cocody Blauckauss, quartier où Dj Arafat a passé son enfance, elle a mis le cap sur la commune de Yopougon, avant de revenir à Cocody Angré. Dans une publication sur Instagram, Carmen a fait le compte rendu de cette tournée.

''Coucou mon cœur, j’ai été dans le quartier où tu as grandi pour faire des dons en ton nom. J'ai été super bien accueillie. J’ai rencontré le chef du village et les anciens, tes ami(es) d’enfance, les mamans qui t'ont élevé, le directeur de l’école où tu as frequenté. J’ai aussi visité le « nandjele » le maquis de feu mon beau-père HOUON Pierre, sans oublier les chinois de Yopougon et ensuite d’Angré. J’ai été remplie d’émotion; ça fait plaisir de voir que tu es autant aimé. Merci de toujours guider mes pas. Je t’aime mon ange. Repose en paix'', a posté Carmen Sama.

De son côté, Maël Houon, fils aîné de Dj Arafat, a également rendu un hommage à son défunt père à travers un message posté sur les réseaux sociaux. ''365 jours que tu es parti. Aucun mot, aucun discours ne peuvent décrire ce que je ressens. Ce n'est pas facile mais comme tu m'a toujours enseigné d'être fort, j'y arriverai. Je le ferai pour toi, pour t'honorer, comme tu as toujours tout fait pour moi. Ce 12 Août 2020, j'ai décidé d'être dans le recueillement et la prière parce que le plus important est que tu reposes en paix'', a écrit le petit Maël.

Puis d'ajouter: ''Je tiens à remercier tous tes fans des 4 coins du monde qui depuis 01 an, m'envoient des messages de soutien, de réconfort, d'encouragement... Merci du fond du coeur. Merci à la chine bien aimée. Tu nous laisses un héritage musical. Puisse Allah nous donner la force de pérenniser tes oeuvres! Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père mais vous vous trompez. Le mien était le meilleur. Papa, tu nous manques. Tu manques à ta chine. Dors bien au paradis. Je t'aime. Ton fils Maël''.