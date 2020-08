Cameroun : Les USA terrifiés par l'horreur en régions anglophones

La crise dans les régions anglophones du Cameroun prend de plus en plus d'ampleur. L'ambassade des États-Unis au Cameroun vient d'ailleurs de menacer de traduire les auteurs des atrocités perpétrées dans le Nord-Uuest et le Sud-Ouest camerounais en justice.

Atrocités dans les régions anglophones, la colère des Américains

La crise dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun s'enlise de plus en plus avec à la clé de nombreuses tueries. Mais dans cette confrontation armée entre le pouvoir central camerounais, dirigé par le Président Paul Biya et les séparatistes de l'Ambazonie, la population civile est prise entre deux feux et subit le courroux des hommes en armes.

Cependant, l'Ambassade des États-Unis au Cameroun, indignée par les « attaques horribles et insensées perpétrées contre des civils dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par des combattants séparatistes armés », a décidé de monter au créneau pour condamner les attaques séparatistes contre des civils tout en les menaçant de poursuites judiciaires.