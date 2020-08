Sérey Dié a voulu "partir" avec la femme de Yabongo: Les raisons

Yabongo Lova a expliqué une petite histoire qu’il a vécue avec l’international ivoirien Sérey Dié Geoffroy. Ce jour-là, l'ex capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire a voulu partir avec la compagne de L’enfant de Daloa.

Yabongo Lova: ''Serey Dié, en toute sincérité, arrête de pleurer''

Invité vendredi 14 août à l’émission ‘’La Grande Team‘’ diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale La 3, le talentueux artiste zouglou, Yabongo Lova, a été invité à adresser un message à certains footballeurs ivoiriens dont l’ex capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié Geoffroy.

‘’Merci pour tout ce que tu as fait pour l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Mais en toute sincérité, arrête de pleurer parce que c’est ce que les gens ont retenu de toi. Un peu seulement tu pleurs. On reconnait qu’il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie mais sincèrement là, tu es bien maintenant. Donc sois heureux et que Dieu t’apporte beaucoup de bonheur‘’, a confié l’Enfant de Daloa.

Puis de relater une anecdote sur le champion d’Afrique 2015. "Serey Dié est venu chez moi à la maison une fois. Il m’a surpris ce jour-là. Je ne m’attendais pas à lui. Il m’appelle et me dit qu’on lui a montré chez moi. Et donc il est en bas. Je descends. Je le prends et on monte. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y avait mon repas qui était posé sur la table. Sans me demander, le gars, il s’assoie, il se sert et il commence à manger… Et quand il a fini, il me dit: Champion, ta femme prépare hein. Je vais la prendre pour partir. Je lui ai dit: tu es malade‘’, a relaté Yabongo Lova tout en rigolant.