"Voici l’article qui consacre la candidature de Ouattara" (UE-RHDP)

L'Union des Enseignants du RHDP ( UE-RHDP) condamne le faux débat de l'opposition autour de la candidature du Président Alassane Ouattara, ayant conduit à des manifestations de rues ces derniers jours, causant ainsi des dégâts matériels, des blessés et des pertes en vies humaines.

Les enseignants du RHDP catégoriques: "C'est la même Constitution qui permet à Bedié d'être candidat, qui permet aussi à Ouattara d'être candidat"

C'était au cours d'une conférence de presse animée par Aboulaye Kouyaté, Président de l'UE-RHDP et Coordonnateur associé du RHDP dans le Lôh-Djiboua, Samedi 15 Août 2020, au siège du Parti à la rue Lepic à Cocody.

"Nous tenons à exprimer notre incompréhension face à l'attitude rétrograde et violente d'une certaine opposition depuis l'annonce de cette candidature. Notre perplexité est d'autant plus grande que les agitateurs en question ont fait campagne en 2016 pour le vote de la constitution qui permet justement au Président de la République de briguer un autre mandat. Nous ne comprenons pas cette démarche ambiguë(...) Pourquoi faut-il monter en épingle des intérêts personnels basés sur la peur de perdre les élections pour détourner nos enfants de l'essentiel ? Pourquoi met-on sa progéniture à l'abri au moment où l'on pousse les autres dans le dos pour agir contre la République ? Pourquoi cette énergie sordide à détruire ce qu'ils n'ont pas construit quand ils étaient aux affaires ? Pourquoi cette haine pour la Côte d'Ivoire et les ivoiriens ?".

Ce sont les questions que s'est posées le Député de Lakota commune et sous préfecture face aux manifestations de l'opposition. Concernant l'éligibilité du Président Ouattara à un troisième mandat, le premier responsable des enseignants houphouëtistes a déclaré qu'il n'y a pas lieu de polémique.

Pour lui, la Constitution de novembre 2016 remet l'ordre juridique à zéro. "Qu'ils se souviennent que c'est bel et bien au nom des nouvelles dispositions contenues dans la nouvelle loi fondamentale que celui qu'ils considèrent désormais comme leur référence, à savoir monsieur Henri Konan Bédié, est candidat à 86 ans. Il est inutile de préciser que la Constitution de la 2ème République, selon le principe de la limite d'âge, le disqualifiait. Monsieur Bédié et ses suiveurs sont bien heureux de se soumettre au suffrage des ivoiriens sur la base d'une Constitution dont ils contestent l'application quand il s'agit de l'adversaire. Pourtant les choses sont simples. Depuis la seconde guerre mondiale et l'instauration des formes démocratiques modernes, nous sommes coutumiers des changements de constitution qui induisent ipso facto une remise à plat de l'ordre juridique en cours, à moins que le nouveau texte précise expressément le contraire. (...) L'article 183 de la constitution entérine et consacre la candidature du Président Alassane Ouattara", a-t-il déclaré.

L'UE-RHDP qui compte, dans les brefs délais, envahir le terrain pour présenter le bilan du candidat du RHDP, invite l'opposition à un débat démocratique au cours duquel chaque acteur fera ses propositions aux ivoiriens.

"En tout état de cause, les enseignants du RHDP invitent instamment nos opposants à un débat démocratique franc et apaisé où chaque acteur politique fera ses propositions aux ivoiriens. Comme nos concitoyens dans leur grande majorité, nous voulons une élection présidentielle civilisée pour le bonheur de nos enfants (...) Bientôt, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin en envahissant le territoire national pour montrer le bilan du Président de la République et du RHDP. Nous allons porter le bon message à nos militants et aux ivoiriens afin que la vérité triomphe définitivement", a annoncé Kouyaté Aboulaye.

Pour rappel, c'est le 06 Août 2020, que le Président Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation, est revenu sur son intention de ne pas briguer un troisième mandat. Il a justifié son retour dans la course à la présidentielle par un cas de force majeure ( décès de Amadou Gon COULIBALY, candidat initial du RHDP). Depuis lors, le pays connait quelques tensions.