Vive tension entre Meiway et Noël Dourey à cause de Ouattara

La candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020 divise deux chanteurs ivoiriens qui sont : Meiway et Noël Dourey.

Meiway ridiculise Noël Dourey: "Tu as choisi d'être un cireur de bottes et de racler les miettes"

Le célèbre chanteur ivoirien, Meiway, est une des premières personnalités culturelles à s’être exprimées sur l’annonce faite par le chef de l’État, Alassane Ouattara, le 6 août dernier, de se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Formellement opposé au 3è mandat, le concepteur du Zoblazo est très rapidement monté au créneau pour afficher sa désapprobation.

‘’… Mon intervention s'impose car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur... On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l’éternité politiques, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyions éloigné à jamais‘’, a lancé Meiway.

Avant d’ajouter: ‘’Mr le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non pour le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Mr le Président échoué... et il faut le reconnaître en renonçant à ce 3ème mandat qui sera le mandat de trop; car le peuple Ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect‘’.

Cette déclaration de Meiway a mis Noël Dourey dans tous ses états, et il n’est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités. ‘’Je comprends que, dans la vie, on puisse avoir des accointances avec des hommes politiques mais parfois, il faut penser à notre pays. L'impression qu’il m’a donnée, c’est de penser au pays à moitié. Ce n’est pas le rôle de Meiway d’inciter les ivoiriens à manquer de respect au chef de l’Etat ou d’évoquer l’idée d’une insurrection populaire. À la vérité, c'est Meiway lui-même qui manque de respect au chef de l'Etat. Être proche de Madame Bédié, de Kablan Duncan, ne donne pas le droit de dire au président qu’il est entouré de prédateurs … Il faut être heureux d’avoir un président comme Alassane Ouattara; il n’y a pas un homme politique en Côte d’Ivoire comme Ouattara‘’, a déclaré Noël Dourey.

De son côté, Meiway n’a pas manqué l'occasion de répondre aux attaques de son collègue. "Tu n'as aucun talent, aucun génie, aucune gloire. Tu as choisi d'être un cireur de bottes et de racler les miettes", a-t-il lancé au micro de media prime.