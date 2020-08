Serge Beynaud crache ses vérités aux politiciens: ''On est fatigué''

Face aux manifestations sanglantes que la Côte d’Ivoire vit depuis quelques jours, l’artiste Couper décaler, Serge Beynaud, a lancé un message fort aux hommes politiques ivoiriens.

Serge Beynaud aux politiciens: ''Il est temps de changer nos mentalités''

Depuis quelques jours, plusieurs villes de la Côte d’Ivoire sont secouées par des manifestations populaires. En effet, de nombreux ivoiriens, partisans des partis d’opposition, pour la plupart, sont descendus dans les rues pour marquer leur désaccord à la décision du président Alassane Ouattara de vouloir briguer un troisième mandat à la tête de l’Etat de Côte d’Ivoire. Des manifestations qui ont basculé dans la violence, occasionnant des morts d'hommes et blessés. Des bus ont même été incendiés et de nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistrés de part et d’autre.

Cette situation, à quelques semaines de l’élection présidentielle d'octobre, suscite l’inquiétude de nombreux ivoiriens qui ont toujours en mémoire les morts de la crise postélectorale de 2010. Parmi eux, l’artiste Couper décaler, Serge Beynaud, qui a dévoilé une chanson intitulée ‘’On est fatigué’’, dans laquelle il lance un message aux politiciens ivoiriens.

‘’Entendez-vous. On veut seulement la paix. La Côte d’Ivoire, c’est notre champ. Laissez-nous, on va cultiver. Pensez à nos enfants. Il est temps de changer nos mentalités…On ne veut plus la guerre … Les vié mogô pardon sciencé (les grand-frères, ayez pitié). Le sang des Ivoiriens a trop coulé. La Côte d’Ivoire a trop pleuré. Le peuple a mal. Pardonnez, ayez pitié. Pensez à nos enfants. Pensez à notre avenir... Ivoiriens n'aiment pas palabres‘’, peut-on entendre dans la chanson de Serge Beynaud.

Esperons tout simplement qu'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et autres mettront un peu d'eau dans leur vin afin que l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre, se déroule sans la moindre effusion de sang.