Cérémonie 40e jour : L'ultime prière d'Alassane Ouattara pour Gon

Alassane Ouattara était à la mosquée de la Riviera Golf, ce dimanche, en compagnie de son épouse Dominique pour prier pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. C'était lors de la cérémonie de 40e jour du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien.

Alassane Ouattara, toujours effondré par le décès de son « fils » Amadou Gon

8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly décédait lors de son premier Conseil des ministres après son séjour médical de deux mois en France. Ce décès brusque du candidat désigné du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avait amené les cadres et autres dignitaires du parti présidentiel à appeler le chef de l'État à revenir sur sa décision de prendre sa retraite politique et de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020.

Lors du Conseil politique du 29 juillet, le Président Ouattara avait demandé un sursis à ses compagnons de parti pour lui permettre d'observer une période de recueillement à la suite du décès de son « fils ». Mais à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, Alassane Ouattara a annoncé sa candidature au scrutin du 31 octobre prochain.

Cette annonce du chef de l'État a certes soulagé ses partisans, en quête d'un leader pour se présenter au nom et pour le compte du parti présidentiel à la prochaine présidentielle, mais ADO reste toujours profondément marqué par ce décès de son successeur désigné. Aussi, le chef de l'Exécutif ivoirien a-t-il pris part à l'ultime prière en faveur de son défunt filleul. « Ce dimanche, mon épouse Dominique et moi avons pris part, à la Grande Mosquée de la Riviera-Golf, à la cérémonie du 40e jour du décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Des prières ont été formulées pour le repos de son âme », a annoncé Alassane Ouattara dans un tweet publié très tard, ce dimanche.

Notons qu'Alassane Ouattara avait désigné Amadou Gon comme son dauphin lors du Conseil politique du RHDP, du 12 mars 2020. Ce dernier avait passé une trentaine d'années dans l'ombre du Président ivoirien, à apprendre à ses côtés.