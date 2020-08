Un homme de Dieu fait une surprenante prophétie sur Kerozen Dj

Un homme de Dieu a fait une surprenante prophétie sur l’artiste Couper décaler, Yobo Constant Joël alias Kerozen Dj.

Un prophète à Kerozen: ‘’Ne rate pas ta vocation‘’

Kerozen Dj est incontestablement un des porte-flambeaux de la musique ivoirienne. Il connait en effet un incroyable succès depuis quelques années.

Après avoir débuté sa carrière en tant qu’artiste purement Couper décaler avec ‘’La danse de la moto‘’, alors qu’il officiait dans le groupe Boulevard Dj, Kerozen s’est expatrié du côté de la Suisse où il a vécu une véritable traversée du désert.

Prédestiné à s’imposer dans la musique, l’enfant de Siporex fait la rencontre de la belle Emma Dobré qui décide de financer la suite de sa carrière. Il revient sur la scène musicale avec un style nouveau, en dévoilant des singles dans lesquels il véhicule des messages d’espoir tels que ''Mon heure a sonné'‘, ''Le temps'', ''Victoire'' et plus récemment ''Tu seras élevé''. Des titres qui ont tous été adoptés en Côte d'Ivoire et à travers le monde.

Un véritable succès qui lui a valu de nombreuses distinctions telles que le prix du meilleur artiste de l'Afrique de l'ouest au Kundé 2019 au Burkina Faso, le prix spécial du jury lors des KMA Awards Toronto 2019 en novembre de la même année au Canada, et bien d’autres prix.

Répondant à la question d’un internaute qui voulait connaître le secret de son succès, Kerozen a fait savoir que son succès est dû à la gloire de DIEU. ''Psaumes 37: verset 4, fais de l’Eternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire", a répondu Yobo Constant Joël dit Kerozen.

Selon une prophétie d'un homme d'Église répondant au nom de Prophète Douali Fesan, Kerozen est appelé à servir le Seigneur.

‘’Ne rate pas ta vocation. Tu es appelé à servir Dieu. Le Seigneur t'aime‘’. Tel est le message lancé par cet homme à l’artiste Couper décaler.