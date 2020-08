Dj Arafat: Olokpatcha et Arnaud Jaguar ramènent Ariel Sheney sur terre

Après la sortie de la nouvelle chanson d'Ariel Sheney, dans laquelle il s'en prend à des ex proches collaborateurs de Dj Arafat, Olokpatcha et Arnaud Jaguar se sont prononcés.

Olokpatcha l'empereur et Arnaud Jaguar répondent à Ariel Sheney

Un an après le décès du roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, son ex poulain, Ariel Sheney, a dévoilé une chanson, vendredi 21 août, dans laquelle il est sans pitié pour des membres de la Yorogang, label créé par son défunt mentor.

Pour le colonel Lobôfouè, le Beerus Sama était entouré d'hypocrites qui ont commencé à se torpiller juste après le brusque décès de leur patron.

Cette chanson intitulée ''La colère du Lion'' suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Cité dans la chanson comme étant le plus grand traître de la Yorogang, le tout dernier manager de Dj Arafat, qui fut également le manager d'Ariel Sheney, n'a pas tardé à répondre.

Pour Arnaud Jaguar, le "Petit Nouchi d'Abobo" est tout simplement à la recherche de buzz, même s'il ne pourra jamais égaler le Daishikan.

''Dj Arafat, tu restes et tu demeures le maître du buzz. Personne ne pourra une fois de plus essayer de récupérer cette grâce que tu as. Car pour moi, tu vis toujours. Un artiste ne meurt jamais'', a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Bien que n'ayant pas été cité dans cette chanson, Olopkatcha l'Empereur est lui-aussi monté au créneau pour cracher ses vérités à Ariel Sheney.

''Si toi seul tu es parti de la Yorogang, ce n'est pas de notre faute. Si toi seul, tu as écouté des gens, ce n'est pas de notre faute. Moi je l'ai toujours dit, quand mon défunt ami était en palabre avec quelqu'un, moi aussi j'étais en palabre avec cette personne. Apprends à respecter l'homme parce que les gens que tu insultes aujourd'hui, sont peut-être ceux qui peuvent t'aider demain. Ça ne sert à rien les clashs. Celui même qui a créé les clashs n'est plus de ce monde... Tu n'es pas encore arrivé quelque part. C'est devant qui est le plus important'', a-t-il indiqué.