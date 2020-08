Ariel Sheney explique pourquoi le portable de Dj Arafat a été détruit

On en sait un peu plus sur la mystérieuse publication de l'artiste Couper-décaler, Ariel Sheney, du vendredi, dans laquelle il demandait à son défunt mentor Dj Arafat de ne pas lui en vouloir. En effet, Le Petit Nouchi d'Abobo, considéré comme le meilleur élève du Beerus Sama, n'est pas du tout content de certains membres de la Yorogang pour qui, il préparait une grande surprise.

Ariel Sheney fait de graves révélations sur les membres de la Yorogang

Un an après le décès de son ex mentor, Ariel Sheney, dans une chanson intitulée ''La colère du Lion'' dévoilée vendredi soir, a fait de graves révélations sur des personnes qui étaient dans l'entourage très restreint de Dj Arafat.

"J'ai été élevé par un Lion. Alors je ne peux pas aboyer...Si, quitter la terre de mon père pour devenir un homme est une trahison, alors salut à tous les traites à l'aventure'', a-t-il lancé, avant de révéler que la Yorogang est gangrénée par l’hypocrisie de ses membres.

''En temps normal, quand la mort frappe une famille, elle réunit tous les fils de cette famille... mais je réalise que je n'ai jamais fait partie de cette famille... Pourtant, ils sont tous venus chez moi pour parler chacun de leur camarade, comme s'ils étaient des ennemis... Je me demande s'ils ont vraiment aimé mon vieux parce que dès qu'il est parti, chacun a pris sa position mais dès qu'il y a l'argent, ils font semblant de s'aimer...'', peut-on entendre dans ''La colère du Lion'' d'Ariel Sheney qui a même cité des noms.

''Youyou toit Rouge, tu m'avais appelé pour prendre un jeton (de l'argent) avec moi pour le Festival du Daishi le 26 janvier, on m'a dit que t'a pas dit à quelqu'un...C'est normal! C'est l'argent du Juda'', indique-t-il.

Puis d'enfoncer le clou: "(...) Arnaud Jaguar, c'est le plus grand traître du gbonhi (groupe). C'est comme cela qu'ils l'ont qualifié quand ils sont venus me voir. C'est Arnaud qui t'a séparé de ton vieux. C'est Arnaud qui a monté la tête de Didier. C'est Arnaud qui disait que tu étais hypocrite quand tu t'es mis à genou devant la chine. Je me demandais pourquoi ils me racontaient ce que je savais déjà mais j'ai compris que quand l'hypocrisie épouse la méchanceté, les deux enfantent la sorcellerie. Ils ont traité Molaré comme un ennemi. Pourtant ils n'ont pas manqué de remplir son bureau pour lui demander de l'aide. Ils ont cassé le studio de mon vieux pour bomber (prendre) ses appareils; ils ont aussi cassé son coffre-fort. Pourquoi ?

Ils ont aussi détruit son téléphone juste après sa mort pour ne pas qu'on tombe sur leurs derniers messages parce qu'ils lui avaient dit du sale (du mal) trois(3) jours avant son départ. Bande d'hypocrites", chante Ariel Sheney.