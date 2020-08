Tout sur l'autopsie du corps de l'épouse de Makosso Camille décédée

Près de 5 mois après le décès de Dame Tatiana Kossérė, l'épouse de Makosso Camille, l'autopsie du corps a finalement eu lieu.

L'autopsie du corps de l'épouse de Makosso Camille a finalement eu lieu

Le Révérend général Makosso Camille a perdu de la manière assez brusque son épouse, la prophétesse Tatiana Kosséré. C'était le samedi 28 mars 2020. Cette femme qui a donné 4 enfants au "père de la marmaille" avait rendu l'âme à la suite d'un malaise survenu quelques jours après une opération chirurgicale. C'est en tout cas, ce qui est ressorti des explications données par le veuf et ses proches.

Cependant, le pasteur Couper-décaler est accusé par la famille biologique de sa défunte épouse Tatiana Kosséré, d'être le principal responsable du décès de cette dernière. Une autopsie du corps était donc attendue de tous afin de connaître les circonstances du décès de la prophétesse; et ce, d'autant plus que la famille de la défunte dit ''avoir relevé sur le corps et le visage de leur fille, soeur, Tatiana Kossere, des signes de violences, de souffrances et de nombreuses blessures et pense visiblement que son décès est consécutif à une action violente''.

Eh bien! L'autopsie a finalement eu lieu mercredi 26 août, à en croire un communiqué publié par la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, corporation religieuse à laquelle appartient Makosso Camille.

''En ce jour du 26 Août 2020 à partir de 13h, a eu lieu l'autopsie tant attendue de la Prophétesse Kosséré epse Makosso Okehi Tatiana. Etaient présents: le Rev père Henri Makosso pour le compte de la famille Makosso, un représentant de la famille maternelle, un représentant du procureur de la République, un représentant de la clinique Avicenne, un représentant de la police scientifique, un représentant de la police criminelle et les médecins légistes'', mentionne le communiqué qui ajoute que "les résultats seront officiellement communiqués au monde entier pour procéder enfin aux obsèques et à l'enterrement d'une femme qui a marqué sa génération et son temps''.