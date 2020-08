Démission du préfet d'Abidjan : Meiway lance un curieux message

La nouvelle de la démission du préfet d'Abidjan n'a pas laissé Meiway indifférent. En effet, Vincent Toh Bi Irié n'est plus le patron dudit district selon une information relayée par nos confrères d'Afriksoir.net. Le chanteur ivoirien a saisi l'occasion pour adresser un curieux message aux Ivoiriens.

Le préfet d'Abidjan démissionne, Meiway parle aux Ivoiriens

Très adulé par les internautes, Vincent Toh Bi Irié vient de quitter ses fonctions de préfet d'Abidjan, à en croire le site Afriksoir.net. Cette décision inattendue a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Frédéric Ehui Meiway, un artiste-chanteur ivoirien, n'a pas voulu se taire devant le départ de cet administrateur civil qui a réussi à conquérir le coeur des Ivoiriens. "À peine le président Alassane Ouattara investi par son parti pour un 3e mandat anticonstitutionnel, le haut fonctionnaire d'état, préfet hors grade de la ville d'Abidjan, Mr Vincent Toh Bi Irié démissionne...", a déclaré Meiway sur son compte Instagram.

Poursuivant, le professeur Awolowolo a ajouté : "Je n'ai pu résister à la tentation de vous présenter le premier représentant de l'Etat ivoirien dans la région d'Abidjan à rentrer dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire en renonçant à sa mission régalienne au nom de sa dignité... Respect. Ivoiriens et Ivoiriennes la mère Patrie vous regarde... à suivre, à poursuivre et à faire suivre...". Ainsi Meiway fait-il un lien entre la démission de Vincent Toh Bi Irié et l'affaire du 3e mandat d'Alassane Ouattara.

Rappelons que Meiway s'est vigoureusement opposé à la candidature du chef de l'État ivoirien à la prochaine élection présidentielle. Quand le 6 août 2020, Alassane Ouattara a annoncé sa décision de briguer un 3e mandat, le créateur du zoblazo est immédiatement monté au créneau pour dénoncer. "En succombant à la tentation et à l’éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d’Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais", avait-il prévenu dans une vidéo.