Vincent Toh Bi Irié, le Préfet d’Abidjan a-t-il démissionné ?

Vincent Toh Bi Irié, le Préfet d’Abidjan aurait démissionné de son poste dans l’après-midi de mercredi. Cette rumeur qui courait dans la capitale économique ivoirienne a été confirmée par nos confrères de Afriksoir.

Le Préfet Vincent Toh Bi Irié aurait quitté ses fonctions

Né à Dabou le 17 novembre 1969, Vincent Toh Bi Irié est un Prefet hors grade. Entré en fonction dans la capitale économique ivoirienne le 6 août 2018, il a complètement rénové l’image du corps préfectoral en Côte d’Ivoire. Par le passé, les Préfets ivoiriens n’étaient visibles que lors de cérémonies officielles. Ancien Directeur de Cabinet au Ministère ivoirien de l’Intérieur sous Hamed Bakayoko, cet homme a très souvent brillé par ses initiatives en faveur de la tranquillité des Abidjanais. Il n’hésitait pas à faire des descentes dans les quartiers populaires de la ville d’Abidjan pour remettre dans l’ordre certaines situations. Il a pris des mesures fermes contre les syndicats de transporteurs dans la commune de Yopougon. Ses remarquables actes de présence aux côtés des populations lors des inondations sont autant de gestes qui le rattachent au coeur de la population abidjanaise. Son important rôle auprès des candidats, aux dernières élections municipales, pour un scrutin apaisé a tout particulièrement frappé les esprits. Très apprécié du grand public, il n’était pas moins décrié en privé par certains politiciens qui lui reprochaient sa grandissante popularité.

Selon la source, le Prefet Vincent Toh Bi Irié aurait envoyé ce mercredi 26 aout 2020, le courrier de sa démission au service courrier du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation de M. Sidiki Diakité. Une source aurait confirmé, selon Elvire Ahonon, journaliste à Afriksoir « le préfet d’Abidjan (Vincent Toh Bi Irié, ndlr) a démissionné ». Cette information n’a pour l’heure pas été confirmée par les services du Préfet d’Abidjan que nous avons joint. Même s’il règne une certaine ambiance sur l’avenir de ce haut fonctionnaire de l’État de Côte d’Ivoire, aucune source officielle n’a confirmé son départ de la Préfecture d’Abidjan.

L'énigmatique publication du Prefet d'Abidjan

Habitué à des écritures explicites, Vincent Toh Bi Irié avait provoqué des interrogations avec sa dernière publication sur sa page Facebook. « ANATHÈMES - Res Publica..... Notion de Nation... Nation d’omission. Et le Verbe se fait vert et clair. Anathèmes et réminiscences agnostiques pour et contre Sion, La Terre Promise. Brinquebalanteries de jacqueries souterraines. Parlons. Parlons. Mais l’humain, point de vide sidéral. À tension....Attention. » C’est le message posté par le Prefet d’Abidjan le 18 aout dernier. Habituellement prompt à communiquer sur la moindre de ses activités, il n’a pas fait cas de la cérémonie qu’il a organisée pour le parrainage de 300 jeunes écoliers par la star ivoirienne Emma Lohoues. Le 25 août 2020, l’actrice avait apporté son soutien au projet « Parrainez un enfant, parrainez une école » lancé par le Préfet. Fort curieusement, il n’a rien publié de cette action qui compte parmi les nombreux bons actes qu’il pose régulièrement.

Vincent Toh Bi Irié va-t-il rejoindre Hamed Bakayoko ?

Selon les rumeurs, Vincent Toh Bi Irié, cet homme habitué au terrain, proche d’Hamed Bakayoko, pourrait le rejoindre à la Primature. Il faut noter que le maire d’Abobo a été désigné par le Président Alassane Ouattara comme successeur de feu Amadou Gon Coulibaly. Si la rumeur de sa démission se confirmait, le Préfet d’Abidjan pourrait atterrir au poste de directeur de cabinet du Premier ministre de Côte d’Ivoire avec qui il a déjà collaboré par le passé au Ministère de l’Intérieur.

Nous y reviendrons.