Après son divorce d'avec Gildas Salomé : Shaoleen harcelé

Jean Bruce Amaman, plus connu sous le nom Shaoleen, n'est plus en couple avec la belle animatrice Gildas Salomé. Les deux stars qui vivaient un love story depuis sept ans ont décidé de se séparer début août 2020. Mais il semble que désormais libre, l'ex-lead vocal du groupe Konty DJ subit les harcèlements de plusieurs jeunes filles. La vérité sur cette affaire.

Qui sont ces filles qui veulent attirer Shaoleen dans leurs filets ?

Le couple Shaoleen-Gildas Salomé paraissait pourtant très solide. Les deux anciens tourtereaux ne manquaient aucune occasion pour afficher leur amour. Jean Bruce Amaman, principal chanteur du groupe couper décaler Konty DJ, semblait très heureux auprès de sa belle animatrice. De cet amour entre les deux célébrités sont nées deux filles. Cela faisait dix ans que Shaoleen et l'ancienne animatrice de RTI Music se sont rencontrés. Ils ont convolé en justes noces en 2013. Le couple forçait l'admiration surtout que dans le milieu du showbiz ivoirien, il est rare d'assister à ce genre de relation entre deux stars.

Malheureusement, le couple de Shaoleen n'échappe pas aux intempéries de la vie. L'amour entre lui et sa dulcinée prend du plomb dans l'aile et l'entente n'est plus au rendez-vous. Le pire se produit quand Gildas Salomé et son amoureux décident de divorcer. L'histoire d'amour qui faisait rêver les mélomanes est désormais loin derrière.

Séparé de l'animatrice ivoirienne, l'ex-membre de Konty DJ a cru bon de présenter officiellement la jeune dame qui fait battre son coeur. Il s'agit de Zalzié Aliya Khodor, lauréate du concours Miss Petite taille 2018, dont il a publié la photo sur les réseaux sociaux. Mal lui en prit. Le jeune chanteur a été la cible de vives critiques sur la toile à tel point qu'il a été obligé de réagir. "Quand vous voyez les choses, prenez le temps de pousser loin la réflexion. Beaucoup de gens parlent sans comprendre le fond des choses. Sur ma page je donne des bribes d’information et sans chercher à comprendre, ça me tire dessus, ça me condamne. J’ai mis la photo de ma jolie petite et les gens sont en train de se mélanger. Vous êtes en train de vous mélanger grave. Vous n’avez pas affaire à quelqu’un qui fait les choses au hasard. Je ne vais pas m’étaler pour l’instant. Dans les prochains jours, vous comprendrez beaucoup de choses", a expliqué Shaoleen dans une vidéo.

Profitant de l'occasion, il a révélé qu'en réalité les jeunes filles qui le traitent de tous les noms lui courent après dans le secret. "Faut les voir m'insulter en commentaire fort fort hein. Mais elles sont waaaaaaa dans mon inbox pour me demander numéro", a écrit Shaoleen sur sa page Facebook.