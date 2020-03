Couper décaler: Ariel Sheney trempé dans une affaire de plagiat

La dernière chanson de l'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, intitulée ''Mon CD'' ou ''Mon Couper décaler'' est au coeur d'une vive polémique sur la toile. Le Petit Nouchi d'Abobo est accusé de plagiat par un jeune artiste répondant au nom de Deo Jr.

Ariel Sheney accusé de plagiat par le jeune Deo Jr

L'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, a dévoilé samedi 29 février 2020 le clip de son tout dernier single intitulé Mon CD ou encore Mon Couper décaler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Le Petit Nouchi d'Abobo n'a pas dérogé à ses principes. C'est une chanson de très belle facture dans laquelle il fait même un clin d'oeil au Colonel Wattao, qu'Ariel Sheney a servie à ses mélomanes.

Impossible de tenir sur ses jambes quand on écoute "'Mon CD '' de l'ex poulain de Dj Arafat qui entend porter haut le Couper décaler. ''Voilà 18 ans qu'on a fait danser le monde avec le Couper décaler. Aujourd'hui qu'on est endeuillé, ça raconte partout qu'on est tombé. C'est vrai qu'on a perdu le monument du mouvement Daishikan, même si la bataille est perdue, la guerre n'est pas finie'', peut-on entendre dans la nouvelle production du Général Porcelaine.

Cependant cette chanson, à peine dévoilée, est déjà au coeur d'une vive polémique. En effet, Ariel Sheney est accusé de plagiat par un jeune artiste ivoiro-français du nom de Deo Jr qui, dans une vidéo publiée sur la toile, a expliqué sa version des faits. ''J'ai fait une maquette en 2018 qui n'est pas encore sortie officiellement. Le son s'intitule ''Confiance''. On a fait le son avec l'arrangeur Desk on the beat. Et il a été protégé provisoirement à la Sacem. Maintenant en avril 2019, Sheney va d'abord commencer à s'amuser avec le son sur Instagram. Je suis allé voir l'arrangeur qui a confirmé que c'était le même son. Quand on a approché Ariel Sheney, il a nié mais quand on écoute les deux chansons, on se rend compte que c'est le même son'', a soutenu Deo Jr.

Le jeune homme réclame donc ses droits d'auteur au Colonel Lobofouè et à son label Sony Music. ''C'est mon son, c'est ma musique, c'est mon inspiration... Ariel Sheney, c'est un grand frère; si on peut arranger les choses à l'amiable, il n'y a pas de soucis. Mais moi, je réclame mon dû, ça va aller où ça va aller mais je réclame mon dû'', a prévenu le Jeune Deo Jr.

Ariel Sheney qui a été sévèrement critiqué sur la toile à la suite des accusations de Deo Jr, ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire. Cependant, ses fans se contentent simplement de jouir de "Mon CD''. ''Plagiat ou pas, ce qui est sûr, ça fait danser. Vous allez parler mais vous allez suivre le mouvement'', a commenté un fan d'Ariel Sheney.