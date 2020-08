Inquiétée par une femme blanche, Eudoxie Yao met Grand P en garde

Après avoir aperçu son fiancé Grand P aux côtés d’une autre femme, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, se dit très déçue.

Eudoxie Yao: ''Grand P, à cette allure, mes parents risquent de refuser ce mariage''

Invitée en juin dernier sur le plateau de l’émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), Eudoxie Yao a dévoilé la principale raison pour laquelle elle avait mis fin, une première fois, à sa relation "amoureuse" avec le chanteur guinéen Grand P.

‘’Grand P n’est pas sérieux ; il s’affichait trop avec d’autres femmes. Moi j’étais dans une relation mais on ne m’a pas encore promis le mariage. Grand P dit qu’il veut me marier. C’est comme ça que les choses sont parties mais après, j’ai vu qu’il était un peu embrouillé. Donc je l’ai laissé’’, avait confié La Go Bobaraba, avant de revenir sur sa décision quelques semaines plus tard suite à des excuses présentées par la star guinéenne.

En séjour actuellement à Abidjan, Grand P, qui a demandé la Bimbo ivoirienne en mariage, a encore été aperçu aux côtés d’une autre femme, cette fois de race blanche. Des images postées sur les réseaux sociaux, montrent clairement l’artiste venu de Guinée, embrasser cette charmante dame sur la bouche.

Ce qui a aussitôt plongé la Kim Kardashian d’Afrique dans une énorme déception, malgré le fait que son prince charmant ait rassuré qu’il ne s’agissait que d’une simple admiratrice. Dans une publication sur sa page facebook, Eudoxie Yao a affiché une grosse inquiétude sur son avenir avec Grand P.

‘’Mon fiancé Grand P, tu prétends me vouloir comme épouse légitime mais c’est toujours toi qui embrasse tes fans sur la bouche. A cette allure, mes parents risquent de refuser ce mariage...Ressaisis-toi! Tu as fait, mes frères ivoiriens ont commencé à se moquer de moi. Tu dis que tu m’aimes; je te crois mais…‘’, a posté Eudoxie Yao.