Nathalie Yamb envoie un curieux message à Henriette Diabaté

Nathalie Yamb est bien connue sur la toile par rapport à ses prises de position très tranchées contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, elle n'hésite pas à critiquer le régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Récemment, celle que l'on surnomme "la dame de Sotchi" a bandé les muscles contre le président ivoirien devant l'arrestation de plusieurs femmes à l'issue d'une marche contre un 3e mandat du chef de l'État. Elle ne manque pas aussi de lancer des piques à Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière ivoirienne.

La question de Nathalie Yamb à Henriette Dagri Diabaté

La question du 3e mandat d'Alassane Ouattara divise grandement le pouvoir et l'opposition ivoirienne. À l'annonce de la candidature de l'actuel chef d'Etat à la présidentielle du 31 octobre 2020, les principaux partis politiques de l'opposition se dressent contre la volonté du patron du RHDP de briguer la magistrature suprême. Des figures de la société civile sont également vent debout contre la candidature de M. Ouattara. Parmi celles-ci figure Pulchérie Gbalet, la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne (ACI). Elle prend une part active aux manifestations contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara.

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 août 2020, cette dame est arrêtée. Plus tard, son avocat, Me Lambert Kouamé Béné, fera savoir que la chef de file de l'Alternative citoyenne ivoirienne est accusée d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, troubles à l'ordre public, violence et voie de fait". Depuis le mercredi 19 août, Pulchérie Gbalet a été placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MACA). Nathalie Yamb condamne vigoureusement l'arrestation de la leader de l'ACI. "18 jours que Pulchérie Gbalet, activiste de la société civile, est emprisonnée par le dictateur Alassane Dramane Ouattara, qui sera reçu aujourd’hui par Emmanuel Macron", a dénoncé la conseillère de Mamadou Koulibaly sur Twitter. Poursuivant, la "dame de Sotchi" a saisi l'opportunité pour interpeler Henriette Dagri Diabaté. "Une question à Henriette Dagri Diabaté: ça ne vous gêne pas d’appartenir à ce régime qui s’attaque aux femmes ?", s'est interrogée la cadre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République). Un message bien étrange adressé à l’ancienne secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR).