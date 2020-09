Un guide spirituel escroque plus de 2 millions FCFA à 11 individus

BM est un guide spirituel peu ordinaire. Cet individu âgé de 48 ans a été appréhendé le jeudi 27 août 2020 pour des faits d'escroquerie portant sur la somme de 2 245 000 francs CFA. Il a fait plus d'une dizaine de victimes. Les faits se sont déroulés dans la commune de Koumassi.

Un guide supérieur au centre d'une affaire d'escroquerie

Un individu répondant aux initiales de BM est actuellement aux mains de la Police nationale. Et pour cause, l'homme qui se présente comme un guide spirituel est au centre d'une affaire d'escroquerie portant sur la somme de 2 245 000 francs CFA. Que s'est-il passé ? En effet, BA est soucieux de se trouver un toit pour dormir. Il entre en contact avec BM. L'homme de 48 ans lui fait croire qu'il est propriétaire d'une maison. Soucieux de s'installer dans ladite demeure, BA verse la somme de 210 000 francs CFA au guide religieux. Mais il ne prendra jamais possession de la maison. En réalité, l'habitation n'appartient nullement à BM, qui n'est que l'ami du propriétaire des lieux actuellement absent.

BA refuse de se laisser conter fleurette par le curieux guide spirituel. Jeudi 27 août 2020, il fonce tout droit au commissariat de police du 36e arrondissement de Koumassi et porte plainte pour escroquerie. Les policiers de service le reçoivent et ne tardent pas à mettre la main sur le faux propriétaire de maison. Mais l'affaire prend une autre tournure quand onze autres personnes se pointent et se présentent comme des victimes de BM. Il leur a fait croire qu'ils pourraient s'installer dans la fameuse maison. Le guide spirituel leur a soutiré la somme de 2 245 000 francs CFA en termes de caution.

Toute honte bue, l'escroc est conduit au commissariat de police. La Direction générale de la police nationale qui relaie l'information apprend que le truand ne fait pas de difficulté pour reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Il a été transféré devant afin de répondre de ses actes.