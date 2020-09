CEI: Pas de million de parrainages pour Alassane Ouattara

Les différents candidats à l'élection présidentielle de 2020, dont le Président Alassane Ouattara, ont déposé leur dossier de candidature à la CEI. Le million de parrainages revendiqués par des responsables du RHDP pour accompagner le dossier du chef de l'État sortant, ne serait jamais arrivé à la Commission Eléctorale Indépendante (CEI).

Alassane Ouattara n'a que 423 190 parrainages

Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, a déposé son dossier de candidature à la CEI pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. À la place du million de parrainages annoncés par des responsables de son parti politique, seulement 423 190 parrainages ont été comptabilisés par la CEI pour le Président Alassane Ouattara. Le président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié, aurait déposé pour sa candidature quelques 94 000 parrainages.

L'ancien transfuge du RHDP, M. Albert Mabri Toikeusse, a lui aussi présenté 597 000 parrainages dans son dossier de candidatures pour la présidentielle d'octobre 2020. M. Marcel Amon Tanoh n’a pour sa part déposé que 74 639 parrainages, un peu comme Laurent Gbagbo et ses 74 000 décomptés par les agents de la CEI. M. Pascal Affi N'Guessan a présenté 40 000 parrainages quand Guillaume Soro n'en revendique que 32 370.

Laurent Gbagbo n'a mandaté personne pour une candidature

Me Habiba Touré, l’avocat de Laurent Gbagbo, était mercredi sur le plateau de TV5. Évoquant le dossier de candidature de l’ancien président ivoirien, en attente de son passeport pour rentrer en Côte d’Ivoire, elle a affirmé que son client n’avait fait acte d’aucune candidature. Elle a fait savoir qu’il n’y avait « aucune instruction du président Laurent Gbagbo » en ce sens. Selon elle, le dépôt de candidature effectué (par EDS, coalition de partis politiques pro-Gbagbo, de Georges Armand Ouégnin, NDLR) était « clairement une initiative de la plateforme » et non de son client.