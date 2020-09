Titrologie du 3 septembre 2020 : "... Le RHDP a profané la Cathédrale"

La Titrologie de ce jeudi 3 septembre 2020 est marquée par la réaction, au sein de la Cathédrale d'Abidjan, des cadres du RHDP à la sortie du Cardinal Jean-Pierre Kutwa. Les enjeux de la rencontre, ce jour entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont également été passés en revue.

Titrologie : "Un haut responsable de l'Église doit rassembler et non diviser"

Kobénan Kouassi Adjoumani et Félix Anoblé, deux hauts cadres du RHDP, étaient à la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, ce mercredi, pour apporter la réplique à la sortir de Monseigneur Jean-Pierre Kutwa. "Un haut responsable de l'Église doit rassembler et non diviser", s'accordent Le Patriote, et Le Jour Plus, pour rappeler les propos des deux ministres. "Les cadres catholiques répondent à Kutwa", poursuit Le Matin. "Votre prise de position ne va pas dans le sens de l'apaisement", s'indigne Adjoumani à la une de L'Essor ivoirien.

Cette réaction des deux ministres RHDP au sein de l'Église catholique est cependant diversement interprétée. Notre Voie, explique "Comment le RHDP a profané la Cathédrale". Quand Le Nouveau Réveil indique : "Le RHDP a offensé Dieu dans sa maison." Pour Générations nouvelles, c'est "La bêtise de trop". Le Quotidien d'Abidjan va plus loin en déclarant : "Adjoumani et Anoblé défoncent le portail de la Cathédrale, menacent et défient Dieu." Le Bélier intrépide explique pour sa part "Le destin d'une fin tragique qui se dessine". Et pourtant, L'Héritage revient sur "Comment l'Eglise catholique a sauvé Ouattara en 2010".

A propos de la candidature de Ouattara, Emmanuel Macron répond à l'opposition ivoirienne sur Le Mandat : "Le principe de la souveraineté ne nous autorise pas à intervenir." Le Nouveau Courrier croit pourtant savoir que "Le Vatican et l'Union africaine mélangent les plans du régime." A propos de leurs candidatures malgré leur radiation de la liste électorale, "Ce que recherche Gbagbo et Soro", titre L'Inter. Dans le même temps, "Plusieurs amazones du FPI choisissent ADO", notre L'Expression. "Plus de 35 dossiers incomplets et candidatures fantôme", fait remarquer Le Sursaut.

A l'international, "IBK hospitalisé", "Les USA sanctionnent la procureure Bensouda, la CPI réagit", informe L'Inter. Pour la note sportive, Le Miroir, fait la lumière sur le blocade des élections à la FIF. "La FIFA met de l'ordre à la FIF", déclare le tabloïd.