Triste depuis le décès de Dj Arafat, Emma Lohoues se confesse

Invitée à une émission télé, l'actrice ivoirienne Emma Lohoues a été amenée à se prononcer sur le moment le plus triste de sa vie.

Emma Lohoues dévoile le moment le plus triste de sa vie

Ce n'est un secret pour personne dans le milieu du showbiz ivoirien. Le défunt roi du Couper-décaler, Dj Arafat, et la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues, ont vécu une relation amoureuse à une certaine période. Après avoir mis un terme à leur relation, les deux ex tourtereaux vont se lancer régulièrement des piques à travers les réseaux sociaux. On aurait cru à la guerre après l'amour. Mais malgré ces différents clashs, Emma Lohoues vit très difficilement la brusque disparition de son ex petit ami.

"Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup mal avec ce que Didier nous a fait (...) J'avoue que c'est une pilule qui ne passe pas'', a-t-elle récemment confié avant de révéler que ses relations avec le Daishikan, n'étaient pas aussi tendues comme on pouvait le croire. ''Il faut que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité sont deux choses complètement opposées. Didier avait sa manière d'entretenir les réseaux sociaux, et moi je le connaissais. Je le comprenais. Quand il faisait ses buzz sur les réseaux; après, il m'appelait et il me disait: "Lolo, j'ai gaté hein". Je n'avais rien contre lui comme les gens pouvaient le croire. Et lui, ce n'était pas quelqu'un de méchant'', dira-t-elle.

Invitée sur le plateau de l'émission Life Week-end, diffusée sur Life Tv, Emma Lohoues a été amenée à s'exprimer sur le moment le plus douloureux de sa vie. ''Je suis très rarement triste mais ce qui m'a rendue triste ces derniers temps, c'est la mort de Didier (Dj Arafat)'', a répondu Emma Lolo. Pour de nombreux observateurs, ces aveux de l'actrice ivoirienne confirment qu'elle pourrait être la femme qui a réellement aimé Dj Arafat.