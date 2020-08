Kerozen Dj lève le voile sur sa relation avec sa productrice Emma Dobre

La belle productrice ivoirienne Emma Dobré célèbre son anniversaire ce mercredi 26 août 2020. A cet effet, son poulain Kerozen Dj lui a envoyé un joli message.

Kerozen Dj: ''Ma productrice Emma Dobre, tu es bénie ma compagne...''

Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom de Kerozen Dj, est incontestablement un des artistes ivoiriens les plus en vogue de ces dernières années. Un succès qu’il doit en grande partie à la belle et jeune productrice Emma Dobré. Cette dame qui lui a tendu la main au moment où celui-ci vivait une véritable traversée du désert. Dans une récente interview accordée à Afrique-sur7.fr, la productrice avait lâché quelques confidences sur ses relations avec l’enfant de Yopougon Siporex.

''Ce n'est pas parce que j'étais amoureuse de lui. Quand nous nous sommes connus, c'est un peu comme si on se connaissait, il y avait longtemps. Le courant est très vite passé… '', avait confié la patronne du label Emma Dobré Prod qui, à l’occasion de l’anniversaire de son poulain célébré le vendredi 24 avril 2020, lui avait envoyé un joli message.

‘’J’ai le plaisir de vous présenter le premier homme de ma vie, mon meilleur ami, mon confident, mon pote, mon bébé, mon camarade, mon 10. Aujourd’hui mon artiste, c’est ton jour, aujourd'hui c’est ton anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire‘’, avait écrit Emma Dobré. Puis d’ajouter: ‘’Continue de marquer ta génération. Continue de laisser tes empreintes partout où tu poses tes pieds. Dieu te garde longtemps. Je t’aime comme ça Kerozen. Continue de me supporter avec mon comportement de ouff là mon bébé‘’.

Alors que cette dernière célère à son tour, son anniversaire ce mercredi, son poulain Kerozen lui a également rendu un vibrant hommage. ‘’La famille, souhaitons joyeux anniversaire à ma bonne petite, ma rouquine, ma productrice Emma Dobre. Tu es bénie ma compagne de "lutte". Tu veux quoi encore comme cadeau ?‘’, a-t-il posté sur son compte Facebook. L’an dernier, Kerozen Dj avait offert une voiture comme cadeau d’anniversaire à sa productrice.