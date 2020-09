Contesté par l'opposition, Ouattara confie sa candidature aux Ivoiriens

Pour la deuxième étape de sa visite d'État dans le Moronou, Alassane Ouattara a animé un meeting à M'Batto, ce vendredi 11 septembre. Au cours de cette communion avec la population locale, le chef de l'État l'a appelée à la cohésion.

Depuis M'Batto, Alassane Ouattara lance : « Laissons les Ivoiriens choisir librement »

Quatre jours (du 9 au 12 septembre), tel est le temps qu'Alassane Ouattara a décidé de consacrer à sa 30e visite d'État dans la région du Moronou. Après un Conseil des ministres à Bongouanou et un meeting à Arrah, le Chef de l'État ivoirien et sa très forte délégation ont mis le cap sur M'Batto. À cette occasion, les populations locales sont massivement sorties pour accueillir leur illustre hôte. Ce fut alors l'occasion pour les élus et cadres de la localité d'égrener leurs besoins dans un livre blanc dont le contenu a été quelque peu éventré par le Maire de la localité.

Prenant rendez-vous avec les internautes, le Président Ouattara avait ainsi lancé dans un tweet : « Suivez en direct de M’batto, mon meeting, au 3e jour de ma Visite d’État dans la région du Moronou. » En réponse à toutes ces sollicitations, le chef de l'État a d'entrée déclaré : « Je sais qu'il y a longtemps que vous attendez cette visite. Elle a été retardée par la crise du Coronavirus. »

Revenant sur les réalisations entamées dans la localité, notamment la construction et la réhabilitation d'écoles primaires, la construction de centres de santé, l'adduction en eau potable, la mise sous tension de certaines localités ivoiriennes, Alassane Ouattara indique « avoir pris bonne note ». Évoquant le contenu du livre blanc, ADO a solennellement déclaré : « Je prends l'engagement que nous mettrons tout en oeuvre pour les satisfaire. » Car, précise-t-il : « C'est aussi l'occasion de vous faire bénéficier les fruits de la croissance. »

Le Président Ouattara a par ailleurs félicité les populations de M'Batto dont la localité n'a pas enregistré de violences politiques, contrairement à d'autres localités. « Nous devons faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas des sources de violences. Laissons les Ivoiriens choisir librement à qui ils veulent confier leur pays pour les 5 ans à venir», a-t-il lancé. Avant d'appeler ses concitoyens à « faire confiance à nos institutions qui font un travail remarquable ».