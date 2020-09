Ils kidnappent un Libanais et réclament une forte rançon à sa famille

L'insécurité est toujours omniprésente en Côte d'Ivoire en dépit des efforts des autorités sécuritaires pour juguler le fléau. Un ressortissant libanais vient d'en faire les frais. Après son kidnapping, ses ravisseurs réclament une forte somme d'argent à sa famille.

100 millions FCFA pour libérer le Libanais kidnappé

La criminalité en Côte d'Ivoire est en passe de prendre des tournures jusque-là méconnues sur les terres ivoiriennes. Les braqueurs, les coupeurs de route, les enfants en conflit avec la loi, communément appelés microbes, les larcins et autres formes de délinquance sont monnaies courantes en Eburnie. Cependant, le 10 août dernier, Hassan Sabbah, un ressortissant libanais a été enlevé à 17h 50 à Abidjan, alors qu'il était à bord de son propre véhicule.

À la suite d'un accident, ce véhicule a été abandonné par les ravisseurs qui réclament à la famille de l'infortuné la somme de cent millions de francs CFA (100 000 000 FCFA) pour sa libération. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme ont donc été saisi afin d'écourter cette mésaventure.