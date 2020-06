Fabrice Sawegnon (patron de LIFE TV) déjà sous les feux des critiques

Fabrice Sawegnon a procédé au lancement de sa chaine de télévision, Life TV, le jeudi 25 juin 2020. Le patron de Voodoo Communication, qui rêve d'offrir le meilleur contenu aux téléspectateurs, se heurte déjà à de vives critiques.

Fabrice Sawegnon s'empoigne avec Olivier Depekine

Lors du lancement de sa chaine de télévision, le jeudi 25 juin 2020, Fabrice Sawegon n'a pas manqué de partager son rêve avec les Ivoiriens. Le propriétaire de Life TV a laissé entendre que son équipe et lui entendent innover dans le domaine de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.

"Après avoir obtenu la licence, nous sommes allés en France chercher des partenaires. Nous sommes allés chercher de l'argent ; on a fait les plans ; on a validé ; on a eu le permis de construire... Ça donc été tout un processus jusqu'à la construction. C'est notre volonté de bien faire les choses qui nous a emmenés là. Nous ne sommes pas pressés. Le plus important, ce n'est pas de déclencher le bouton le premier, mais c'est de venir avec le meilleur contenu parce que la télé, c'est le contenu", a déclaré le boss de Voodoo Communication.

Mais selon le regard de certains professionnels du milieu, dont Olivier Depike, Fabrice Sawegon a raté sa première sortie. "Prise d’antenne Life TV mes impressions à chaud. Excellent casting. Aucune retransmission en direct sur les réseaux sociaux ... Plateau télé assez original, mais présentant des soucis de luminosité perceptible pour le téléspectateur. Gros souci avec le son ; le niveau du micro des intervenants inaudible par moment tandis que le son des pubs et autres PAD est élevé. Trop forte présence du PDG Fabrice Sawegnon alors que cette tâche revenait au DP Guyzopeople Manell et/ou au DGA. Des PAD reprenant les interventions de ces responsables auraient apporté un PLUS à ce lancement et régler le problème de leurs absences. Non-respect de la distanciation physique sur les plateaux. Quid des bouquins rangés dans la bibliothèque servant de décor (Windows 95, Internet, Visual Basic, Britanica ...). Beaucoup de choses à dire...", a critiqué cet ancien animateur de Radio Nostalgie, à travers une publication sur sa page Facebook.

La réaction de Fabrice Sawegnon n'a pas tardé. "Merci beaucoup pour ces remarques Olivier Depekine ! Finalement, j’aurai dû t’embaucher suite à tes multiples sollicitations et à notre dernier entretien il y a quatre mois à mes bureaux. Vraiment dommage pour moi ! ", a répondu le communicateur ivoirien.

Pour des internautes, Fabrice Sawegnon aurait dû accepter les critiques avec humilité sans apporter de réplique à Olivier Depekine. Ils estiment que le fondateur de Life TV vient de marquer un mauvais point.