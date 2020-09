Bédié se braque contre Ouattara, Guillaume Soro jubile

Depuis son exil parisien, Guillaume Soro observe avec une grande attention l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, en passe de devenir la figure emblématique de l'opposition ivoirienne, a appelé la population à entamer la désobéissance civile "face à la forfaiture d'Alassane Ouattara". Le leader de Générations et peuples solidaires (GPS) n'a pas caché sa joie devant ce mot d'ordre lancé par le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Guillaume Soro s'engage auprès de Bédié pour la "désobéissance civile"

Guillaume Soro avait convié la presse à Paris le jeudi 17 septembre 2020. Il s'agissait pour l'ancien chef rebelle ivoirien de réaffirmer sa volonté de briguer la magistrature suprême, malgré le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel.

"Je vous le réaffirme, aujourd’hui encore, ma candidature est ferme, irréductible et irrévocable. Je ne reconnais à nul autre que le peuple souverain de Côte d’Ivoire, le droit de statuer sur mon avenir et mon devenir", a lancé le député de Ferké, qui avait à ses côtés Affoussiata Bamba Lamine, ex-ministre de la Communication.

Poursuivant, il a soutenu qu'il est candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, en application de la Loi, de la morale républicaine et conformément" à ses "convictions selon lesquelles, la dictature ne s’épanouit jamais aussi bien que lorsque tétanisés par nos peurs, nos angoisses".

Au cours de son échange avec la presse, Guillaume Soro a lancé un appel à l'opposition ivoirienne en ces termes : "Je demande aux candidats retenus ou non, spécifiquement au président Bédié, au président Gbagbo, au Premier ministre Affi, au ministre Mabri, au ministre Amon-Tanoh de prendre ensemble nos responsabilités et de faire bloc. Il s’agira, tous ensemble, de saisir la CEDEAO, l’Union africaine, l’Union européenne, l’ONU en vue d’obtenir des élections démocratiques, transparentes et inclusives comme en 2010 sans préjudice."

Sans perdre de temps, Henri Konan Bédié a accepté de s'aligner derrière l'ancien président de l'Assemblée nationale. "Je me félicite de l'« unité d'action » proposée par le GPS et soutenue par le FPI contre le 3e mandat «inconstitutionnel et interdit » d'Alassane Ouattara. Le PDCI-RDA s'associe évidemment à cette démarche", a répondu le "sphinx" de Daoukro.

Mais le patron du PDCI est allé plus loin le dimanche 20 septembre en déclarant que "la désobéissance civile s'impose face à la forfaiture de Alassane Dramane Ouattara". Cette sortie de l'ex-chef d'Etat fait suite à une rencontre des partis politiques de l'opposition significative et des organisations de la société civile.

Depuis Paris, Guillaume Soro n'a pu s'empêcher de se réjouir de la dynamique dans laquelle s'inscrit désormais Henri Konan Bédié. "Voilà qui est dit! L’opposition ivoirienne a décidé de prendre ses responsabilités. Je soutiens fortement. Je salue particulièrement le PR BEDIÉ @HKBofficiel et le PM [email protected]_affi pour avoir mis la RÉPUBLIQUE au-dessus de leurs ambitions personnelles. Le glas a sonné pour ADO", a-t-il laissé entendre sur son compte Twitter.