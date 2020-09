Côte d'Ivoire: Bonne nouvelle pour Didier Drogba, candidat à la FIF

Candidat déclaré à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l'emblématique capitaine des Éléphants de Cote d'Ivoire, Didier Drogba, vient de recevoir une très bonne nouvelle.

Didier Drogba sera honoré ce jeudi à Genève

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers la Fédération internationale de football associations ( FIFA) qui a débuté, lundi, les auditions des acteurs impliqués dans le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, candidat à la succession de Sidy Diallo, vient de recevoir une très bonne nouvelle.

En effet, l'ancien attaquant de Chelsea, a été choisi comme récipiendaire du Prix du président de l'UEFA 2020 (Union des associations européennes de football), qui le distinguera pour son « engagement envers l'excellence sur et en dehors du terrain ». Ce prix récompense également les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires.

Le patron du football européen n'a pas caché son admiration pour le désir de Drogba, d'aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite. «Didier est un héros pour des millions de fans de football pour ses réalisations tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader - un pionnier. Je me souviendrai de lui comme d'un joueur pour son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussir - un trait qui est tout aussi présent dans son désir d'aider les autres en dehors du terrain de jeu », a déclaré Aleksander Čeferin.

«L'UEFA Champions League est devenue la plus grande compétition interclubs du monde, en partie grâce à la capacité de nos clubs d'attirer les meilleurs joueurs du monde entier. Nous avons eu la chance de voir des joueurs comme George Weah, Samuel Eto'o et Didier Drogba jouer au plus haut niveau. À leur tour, ils ont ouvert la voie aux footballeurs africains et ont inspiré toute une nouvelle génération qui cherche à suivre leurs traces'', a-t-il ajouté.

Parmi les précédents lauréats du Prix du président de l' UEFA, figurent des noms légendaires tels que Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti, David Beckham et Eric Cantona.