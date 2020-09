Candidat à la FIF : Didier Drogba dévoile son plus gros regret

Didier Drogba a longtemps été une grande figure de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire durant plus d'une dizaine d'années. Après avoir rangé les crampons, l'ex-buteur des Éléphants a forcément des regrets.

Quel est le plus gros regret de Didier Drogba ?

Ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba a fait rêver les aficionados ivoiriens. C'est en 2002 que celui que l'on surnomme l'enfant de Niaprahio commence à tutoyer la sélection nationale ivoirienne. À cette époque, le joueur ivoirien évolue sous les couleurs de Guingamp, en première division française. Le 8 septembre de la même année, Didier Drogba fait partie de l'effectif de Robert Nouzaret, le sélectionneur des Éléphants, pour affronter l'Afrique du Sud. "À un moment donné, si l'équipe de France m'avait sollicité, j'aurais dit oui (...). Mais il y a toujours eu ce côté ivoirien chez moi. Je me voyais plus porter le maillot de la sélection ivoirienne", avait confié l'ancien international ivoirien.

Sous les couleurs de la Selefanto, Didier Drogba a su apporter un nouveau souffle à l'équipe nationale. Finaliste malheureux à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2006 et 2012, l'homme qui a dompté le public de Chelsea a malheureusement quitté la sélection sans gouter au bonheur de remporter le trophée continental. Cela constitue d'ailleurs le plus gros regret de Didier Drogba. Réagissant à une vidéo de la CAN 2012 où il a brillé, la star ivoirienne n'a pus brandir la coupe. "Passe de qui ?!??!??!??? @YayaToure. Quelle solidarité lors de cette CAN. Probablement la CAN qui m’a donné le plus de regrets durant mes 12 années chez les éléphants", a écrit Didier Drogba.

Le 8 août 2014, Daizoko décide de quitter l'équipe nationale alors qu'il était âgé de 36 ans. Il a disputé 106 matches avec à la clé 66 buts. Cependant, DD n'entend pas rester loin du foot ivoirien. Il est actuellement engagé dans la course pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).