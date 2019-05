People: David Beckham sévèrement sanctionné par la justice anglaise

L'ancien footballeur anglais David Beckham a écopé d'une lourde suspension de son permis de conduire pour avoir utilisé son téléphone portable, alors qu'il était au volant de sa voiture.

David Beckham lourdement sanctionné par la justice anglaise

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, David Beckham, agé de 44 ans a été condamné, ce jeudi 9 mai 2019, à six mois de suspension de permis de conduire pour s'etre servi de son téléphone portable, alors qu'il était au volant de sa voiture. Denoncé par un temoin en novemvre 2018, ce dernier a pris le soin de photographier l'ancien numero 7 de Manchester United, qui tenait un téléphone à la main, dans des conditions de "trafic ralenti".

"Au lieu de regarder devant lui et de prêter attention à la route, il regardait ses genoux", a ajouté le procureur Matthew Spratt, précisant que le témoin avait déclaré que David Beckham était en train d'utiliser "un appareil au niveau de ses genoux.

Lors de la comparution au mois de mars, l'avocat de l'ancien footballeur , Me Gerrad Tyrrell, a fait savoir que son client roulait à faible allure. Il a également expliqué que Beckham ne se souvenait pas de cette journée, mais qu'il plaidait tout de même coupable. David Beckam a ainsi été condamné à 750 livres (869 euros) d'amende et devra débourser 100 livres (116 euros) pour les frais judiciaires. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de six mois.

Notons que ce n'est pas la première fois que David Beckham a des ennuis avec le code de la route britannique. En janvier 2019, il avait été poursuivi pour excès de vitesse, après avoir dépassé les 90 km/h dans une zone limitée à 65 km/h dans l'ouest de Londres.