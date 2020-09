De retour à Abidjan : Les Salopards chez Simone Gbagbo

Le groupe Les Salopards qui séjourne actuellement à Abidjan s'est rendu au domicile de Simone Gbagbo, le mardi 29 septembre 2020. Soum Bill et ses amis sont allés présenter leur dernier album à l'ancienne Première dame ivoirienne.

Simone Gbagbo échange avec le groupe Les Salopards

Mardi 29 septembre 2020, le groupe zouglou Les Salopards a effectué le déplacement à la résidence de Simone Gbagbo, à Abidjan, a-t-on appris auprès de l'ex-Première dame ivoirienne. "À travers notre chanson "Allons doucement", on veut réconcilier les Ivoiriens. On a trop vu. On est allé trop loin. Sachez que la première activité que vous menons c'est vouloir réconcilier les ivoiriens à travers le single "Allons doucement" ", a fait savoir Zadi Blé, le chef de la délégation.

Pour sa part, Simone Gbagbo s'est réjouie de la visite de Soum Bill et Bloco à son domicile. "Soyez les bienvenus. Je me sens très honorée de cette visite-là parce que les Salopards est un vieux groupe. Je me rappelle à Abobo le grand meeting avec les artistes, vous étiez là. Je voudrais vous félicite. "Allons doucement" est un chant zouglou normal. Le contenu est bon. Notre nation-là, c'est tout ce qu'on a. Tous les ivoiriens doivent se sacrifier pour sauvegarder notre nation, car c'est ce qu'on a", a affirmé l'épouse de Laurent Gbagbo.

Les Salopards, ce quatuor formé par Soum Bill, Bloco, De Bengue et Colin, a marqué les années 1990 en révolutionnant le zouglou, ce genre musical né dans les cités universitaires et propulsé au-devant de la scène par Bilé Didier et les Parents du campus. Ces jeunes gens font partir de la deuxième génération du zouglou. Ils ont apporté une nouvelle touche non seulement au niveau de la musique, mais aussi avec des paroles engagées, dépeignant la société ivoirienne. Leur premier album, "Bouche bée" sort en 1995. C'est un vrai carton. Après avoir connu un fulgurant avec à la clé plusieurs albums, le groupe se disloque. Plus de 20 ans après la sortie de leur dernier album, "Pays perdu", Les Salopards signent leur grand retour sur la scène musicale.