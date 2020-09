L'émouvant message de Sidiki Diabaté à Mamacita depuis sa prison

Sidiki Diabaté est un homme totalement effondré. Mis en détention à Bamako pour avoir fait subir une torture à sa compagne, la star malienne a adressé un message particulier à celle avec qui il partageait jusque-là sa vie.

Sidiki Diabaté à Mamacita: « Tu étais comme ma sœur (...) mais Dieu est grand»

Cité dans une affaire de violences conjugales sur Mamacita Saw, sa compagne, Sidiki Diabaté a été placé sous mandat de dépôt et séjourne depuis près d'une semaine à la prison centrale de Bamako. Au grand dam de ses fans qui ont bruyamment manifesté pour sa remise en liberté. Mais l'affaire ne cesse de prendre de plus en plus de l'ampleur, et les commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à blanchir le roi de la kora.

Loin de la scène et de ses milliers de fans, c'est au plus profond de son cachot que le fils de Toumani Diabaté a décidé d'adresser un message très particulier à Mamacita. « Tu étais comme ma sœur, on partageait ensemble ma joie », a-t-il déclaré, avant d'ajouter entre deux sanglots : « Cette image qu'on me donne dans le monde ne devrait pas venir de toi, car je suis loin d'être ce monstre. Je te portais dans mon cœur, mais Dieu est grand. » Après ces mots Sidiki Diakité a littéralement fondu en larmes, comme pour exprimer la détresse morale dans laquelle il se trouve.

À noter qu'au début de cette histoire, Sidiki Diabaté aurait surpris sa compagne en train de le cocufier dans la maison qu'il lui avait louée. Étreint par la colère, l'artiste aurait porté des coups à cette dernière. Les parents de Mamacita l'ayant appris, auraient décidé de faire chanter Sidiki. Ce dernier a dans un premier temps, succombé à ces chantages, avant de décidé de ne plus verser de sous à ses beaux-parents. Il l'apprendra d'ailleurs à ses dépens, car les photos du corps tuméfié de la jeune dame seront publiées sur les réseaux sociaux.